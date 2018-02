Hanne Andersen, Westergaard Blomster i Faaborg, fortæller om sit mål med blomsterbutikken og sine ønsker for en levende handelsby.

Hvad gør din butik til noget helt særligt?

- Jeg behandler altid andre, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Det er vigtigt for mig at kunne servicere mine kunder med smil, imødekommenhed og en god portion vejledning. Jeg kender mange af mine kunder rigtig godt, så jeg ved, hvilke buketter de typisk efterspørger, og hvilke farver de kan lide. Det gør jeg ofte også brug af, når der kommer en kunde ind for at købe en gave til en af mine andre kunder. Det er en skøn følelse, at kunne hjælpe sine kunder og kende deres behov. For mig er det den optimale service at give.

Åbningsår: 1. september 1990.Ejer: Hanne Andersen.Målgruppe: Fra fødsel til død.Vareudbud: Diverse snitblomster, specielle planter, trendplanter og kaktus samt en del specialøl, vin, chokolade og andre specialiteter. Derudover har Hanne Andersen et skønt miks af lækre ting til boligen, lamper, gevirer, pynteting, hæklede kludetæpper og en masse andet.Del af kæde: Interflora.Webshop/hjemmeside: Interflora, og egen hjemmeside http://www.westergaard-blomster.dk , hvor du kan bestille og købe varer fra butikken og fra Interfloras sortiment. Du kan få varerne leveret eller selv hente i butikken.Antal ansatte: Hanne selv og Anni i butikken samt to chauffører.

- Hvad jeg ikke har i butikken, skaffer jeg gerne hjem til kunden, også selv om jeg skal bestille en hel kasse. Det er underordnet. For mig er det vigtigste at kunne hjælpe kunden til en god og positiv handel. Min butik er mit fristed, og jeg elsker, at den signalerer huleagtig stemning og hygge, for det er præcis dét, den er. En hyggelig hule, hvor man kan gå på opdagelse, blive inspireret og stimuleret af farver og dufte. Der er altid smagsprøver i butikken, og småkagerne op til jul er ingen undtagelse. Min mor bagte for år tilbage julesmåkager, som jeg tog med til butikken. Det blev et hit blandt kunderne og hundene, som også fik en småkage med på vejen. Dermed blev traditionen lagt, og jeg har nu haft mors hjemmebagte julesmåkager i butikken hvert eneste år i de seneste 27 år, og hundene, de får rigtige hundekiks. Det er fantastisk.

- Jeg elsker at dekorere mit udstillingsvindue i temaer. Lige nu er det Audrey Hepburn, jeg kredser om, for jeg har altid syntes, hun var så smuk. Vinduet er ligeledes pyntet med min mormors gamle kludetæppe, hun selv har hæklet, og det passer perfekt ind i den tid og ånd, jeg gerne vil signalere med udstillingen.

Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

- Der har været flere sjove oplevelser gennem årene. Jeg har været så heldig at kunne binde buketter til Hendes Majestæt Dronning Margrethe hele to gange, hvor hun har været i Faaborg. Sidst besøgte hun Øhavsmuseet, og her bandt jeg buketten af museets egne roser fra haven. Så jeg kan vel godt kalde mig kongelig hofleverandør, griner Hanne. Da Faaborg lagde rammerne til "Årets Bryllup", bandt jeg brudebuketten og stod for udsmykningen i Klokketårnet - det var en spændende og anderledes opgave at få, som jeg er meget glad for at have været med til. Jeg mindes også 1995, hvor vi fejrede Faaborg-dage. Her var alle de butiksdrivende iklædt skræddersyede dragter magen til dem, man gik i tilbage i 1895. Sikke en oplevelse.

- Da vi holdt Faaborg Goes Beatles, var alle klædt ud som hippier, og vi havde det altså mega skægt. Uden for butikken bandt vi kranse til børnenes hår, det var et fantastisk arrangement. Skidt med hvor flippede vi så ud, bare vi havde det sjovt, og det havde vi! Jeg holder altså virkelig af hippie-tiden, så der nok er en hippie gemt i mig.

- Jeg er født og opvokset på Horne Land og har altid gået meget på stranden. Siden jeg var barn og her fandt mit første vættelys, har samlerinteressen haft tag i mig. Jeg har samlet i 50 år og har oparbejdet en samling på i alt 15 store henkogningsglas fyldt med vættelys, som er udstillet i butikken. En dag kom en kunde og ville købe dem, så jeg endte med at sælge fire glas. Hvad der gjorde, at jeg gik med til at sælge, ved jeg ikke, men i dag ville jeg nok have gjort anderledes. Har ikke fortrudt, men alligevel, griner Hanne.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- Når en kunde får sit ønske opfyldt og går glad og tilfreds ud af døren, så er det for mig en god handel. Jeg sætter dog også stor pris på at kunne skaffe de ønskede varer hjem til kunden, at kunne rådgive kunderne, både i forhold til pasning og pleje af planter, men også med vejledning til bryllup og begravelse.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Den negative omtale af den indre by er jeg personligt ked af. Der er nogle, der giver udtryk for, at de sjældent kommer i bymidten, og det er en skam, for vi har så meget at byde på. Vi skal formå at blive endnu bedre til at gøre opmærksom på os selv og vores bymidte. Folk skal vide, at hvis vi ikke har varen, så skaffer vi den selvfølgelig hjem.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Jeg kunne godt ønske mig, at gågaden bliver sivegade i vintermånederne. Derudover er der brug for enkelte parkeringspladser ned gennem gaderne, så de gangbesværede og handicappede kan komme frem til vores butikker. Torvet burde også kunne rumme parkering, det vil også være med til at trække kunderne til.

- Tiltaget med musik i gaderne, som vi havde til jul, synes jeg er fantastisk, og der burde være musik hele året. Det er med til at give en god stemning. Det er smukt med al vores flotte julelys op til jul, men jeg kunne godt ønske mig at vi have lys længere tid i gågaden og på torvet, så det ikke er så mørkt og kedeligt, men i stedet bliver varmt og hyggeligt. Lyset betyder meget for mig, og jeg bibeholder lysene i og uden for butikken til ind i foråret. Det gør mig i godt humør, når dagene stadig er så korte. Jeg har faktisk en vild drøm om, at jeg næste år vil have en juleudsmykning, der ligner den på Hotel D'Angleterre i København. Den er så fantastisk smuk, og hvorfor ikke også give den fuld gas her i Faaborg?

- Jeg har et stort ønske om, at vi kan få fyldt de tomme lokaler i byen med nye og spændende butikker. Vi mangler bl.a. børnetøj til de små og lidt større. Jeg kunne også sagtens se os butiksdrivende lave udstillinger i de tomme lokaler, for så er der noget at se på og finde inspiration i. Torvet skal også gøres mere indbydende, der er en masse snak og planer omkring udvikling af Torvet, og jeg kunne godt ønske, at der kom skred i udviklingstiltagene. Der mangler bl.a. en legeplads til børn i bymidten. Når der er arrangementer på Torvet, har børnene kun Ymerbrønden at lege på, og det må vi kunne gøre bedre. Et alternativ til en legeplads kunne være, at en af de tomme butikslokaler blev til en "Legeonkel-butik", hvor børnene kunne lege, mens de voksne handlede.

Hvad laver du efter lukketid?

- Efter lukketid handler jeg planter og blomster til de næste dage i Odense. Her er jeg et par gange om ugen, hvor jeg går rundt med en dejlig kop kaffe, mens jeg både føler og "smager" på blomsterne. Det kan godt tage noget tid, men jeg elsker denne tid. Forår og efterår er jeg i skoven og samler kogler og grene til dekoration i butikken. Lige nu er jeg i gang med mine musel-malede æg, så jeg har dem klar inden påske. Derudover laver jeg regnskab, tager på kurser og en gang om ugen tager jeg til Telemarken for at skyde med salonriffel. Det har jeg gjort, siden jeg var 10 år, og da jeg var på mit højeste som 15-20-årig, var jeg så heldig at hente guld hjem flere gange. Jeg elsker skydningen, men blomsterne, de er og bliver mit liv.