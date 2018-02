Pragtfuld bog fortæller om Maja Lisa Engelhardts 31 kirkeudsmykninger.

Arne anbefaler

Bøger: I Danmark må vi heldigvis tegne Gud og Jesus - og forsøge os med Helligånden, Jomfru Maria, apostlen Peter og alle de andre mægtige skikkelser i Kristendommen. Heldigvis. For det gør, at de danske kirker i praksis også er en række smukke kunstmuseer. Dansk kirkekunst er ypperlig.

De 31 kirke-udsmykninger er meget forskellige. Naturligvis. Menighedsrådene har ønsket noget forskelligt. Kirkerne er meget forskellige, fra gamle middelalderkirker til helt moderne kirker. Men midt i forskellighederne er der en rød tråd gennem Maja Lisa Engelharts kunst - og den fornemmes tydeligt i den smukke bog. Kunstneren er optaget af glæden i kristendommen, af kærlighedsbudskabet - og det både ses og mærkes ikke mindst gennem den intense måde, hvorpå Maja Lisa Engelhardt arbejder med lys. Kristendommen er ikke en mørk religion. Den har selve lyset i sig.

Kunsthistoriker Else Marie Bukdahl har skrevet et begavet forord, dels om Maja Lise Engelhardts kunst, dels om kirkekunst. Og alle vi andre, der kommer i kirkerne og oplever kirkekunsten i de rammer, hvori den skal vurderes, kan så glæde os over, at nogle af landets ypperste kunstnere i mange kirker har fået udfordring og plads til at vise sig fra deres bedste side.

Maja Lisa Engelhardt

"Porten" - en bog om 31 kirkeudsmyninger.

Fire stjerner

264 sider, stort format, flot udstyr, prægtige billeder

Kristeligt Dagblads Forlag.