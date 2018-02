Arne anbefaler

Vi har blotlagt privatlivet og ladet alle hæmninger fare i den hensigt at finde flest mulige glæder......

Det tør siges at være en spændende programerklæring, ikke mindst fordi det er to af norsk litteraturs giganter, der står bag. Nemlig forfatteren Lars Saabye Christensen og billedbogs-forfatteren, illustratoren Stian Hole. Saabye har med en række fremragende romaner for længst placeret sig i fronten ikke bare i norsk, men i nordisk litteratur. Hole har skabt en international succes med sine Garmann-bøger. Midt i triumferne har de to så sat sig sammen og eksperimenteret med en fælles bog, hvor Saabye har ramt tasterne, og Hole har tænkt og leveret illustrationerne.

"Sande glæder", hedder bogen og helt naturligt - forfatterparret in mente - er det en bog, hvor samspillet mellem ord og billeder er afgørende. Forfatterne er trætte af, af alt skal være så kedeligt, så sørgeligt eller så negativt. Så de går på jagt efter glæden - i hverdagen. Der, hvor den findes.

På positiv-siden hører, at de to i fællesskab har skabt en sansemættet bog. Man kan sige, at "Sande glæder" er en billedbog for voksne. Dagliglivets små glæder får lov at lyse. Men i denne snævre kreds, hvor ingen løber med sladder, så lad os konstatere, at det generelt er nogle uskyldige glæder, de to nordmænd har fundet. På en eller anden måde får bogen mig til at tænke på en onkel, der altid ville fortælle vovede historier. Men når det så kom til stykket, turde han egentlig ikke. Så fik han altid fortalt historierne, så de blev småkedelige - og lidt lumre. Vil man slå i bolledejen, så skal man ikke være bange for at bevæge armene. Jeg sporer lidt mangel på mental bevægelsesfrihed i denne bog.

Lars Saabye Christensen og Stian Hole

"Sande glæder"

Tre stjerner

88 sider, illustrationer alle vegne