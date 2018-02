Arne anbefaler

Bøger: At se og beskrive verden omkring os. Det er den afgørende opgave for kunstnere - og har været det siden, mennesket malede billedet af en tyr på en hule-væg. Og sådan er det stadig, uanset om kunstneren bruger pc, pensel eller kamera. Sådan konkluderer to af nutidens største kunstkendere, David Hockney og Martin Gayford, i deres prægtige bog "Billedernes historie".

Hockney er en af USA`s største kunstnere, Gayford har skrevet en biografi om ham, og sammen har de så lavet "Billedernes historie".

Den er spændende, fordi de to forfattere i en overskuelig og underholdende form fortæller historien om billedet, fra tegningen på hulevæggen til det avancerede kamera med alle dets muligheder for manipulation og tricks. Men samtidig bevares fortællingen i en stærkt kunstnerisk kontekst.

Bogen er bygget op som en samtalebog mellem forfatterne. Generelt en elendig måde at lave bøger på - og sædvanligvis et udtryk for, at parterne ikke har kunnet finde en fælles fortællerform. Sådan er det ikke her.

"Billedernes historie" er sprudlende veloplagt - og enorm informativ. Og så er bogen stor og smuk. Alene som bog betragtet er den lækker. Men indholdet er en vitaminrig historie om billedkunst. Fra stenaldermandens tyr på granit-stenene til nutidens overvågningskamera på parkeringspladsen.

- Et hvert billede, der nogensinde er skabt, er underlagt nogle regler, selv dem der produceres af et overvågningskamera på en parkeringsplads, skriver forfatterne, i dette tilfælde David Hockney.

- Det er begrænset, hvad kameraet kan se. Nogen har anbragt det dér, sørget for at det ville dække et vist areal. Det er ikke sket af sig selv. En eller anden har valgt en synsvinkle... Og det er forfatternes konklusion på billederne og deres historier: Der er altid valgt en synsvinkel. Sagt på en anden måde: Lad være med at tro, at et billede, heller ikke noget så nøgternt som et fotografi, nødvendigvis fortæller den fulde sandhed.

David Hockney og Martin Gayford

"Billernes historie"

Fem stjerner

360 sider, stort format, rigt illustreret

Gyldendal