Arne anbefaler

Han malede træer helt fra sit første billede i 1880 til sit sidste i 1944, og over for hver eneste af dem har han stået i kampen mellem klicheen og muligheden, som maleriet er et resultat af!

Klicheen eller muligheden. Det er vilkårene for kunstneren, der forsøger at skildre sandheden med et billede. Citatet ovenfor skyldes den norske forfatter Karl Ove Knausgård, der i en ny bog beskæftiger sig med Edvard Munchs liv og kunst. Det er som ofte hos Knausgård et meget præcist udtryk. For uanset om den sandhed, kunstneren vil vise, er et landskab, et træ, et menneske eller en himmel, så er kunstneren på den evige balancegang mellem muligheder og kliche. Mulighederne for at fange en stemning og give andre en større oplevelse, end fotografiet kan give, er til stede. Men risikoen for stå med en kliche på lærredet er det også.

Knausgårds bog hedder "Så megen længsel på så lille en flade". Titlen er genial, og det er såvel Edvard Munch, som bogen handler om, som forfatteren, Karl Ove Knausgård også. Der er ikke tale om en egentlig Munch-biografi - dem findes der en række af allerede - men om en analyse og fortolkning af Munchs kunstneriske virke kombineret med en psykologisk skildring af de mentale tilstande, der på deres egen smertefulde måde var Munchs benzin.

Det er en prægtig bog. Men Knausgård er ikke den eneste skribent, der netop nu er optaget af billeder og de fortællinger, der hentes i billeder. Derfor har vi valgt i denne uge at lade "Bogkassen" handle om historier, der ikke er skrevet, men fortalt med pensel, kamera eller blyant. På den måde får vi også - forhåbentligt - beskrevet nogle nye, meget forskellige bøger, der har det til fælles, at billeder spiller en fremtrædende rolle - og at de er værd at ofre tid på.