Et nyt udvalg skal komme med forslag til, hvordan borgere kan blive inviteret inden for i det politiske maskinrum i Kerteminde Kommune

Kerteminde: Byrådspolitikerne vil tættere på borgerne, og borgerne skal have mere indflydelse på den politiske proces inde bag rådhusets mure i Kerteminde. Men helt hvordan det skal foregå, er politikerne ikke sikre på. Derfor skal Økonomiudvalget på deres møde i næste uge diskutere, om de vil nedsætte et udvalg, der skal komme med gode ideer til, hvordan borgerne bliver inviteret med inden for i det politiske maskinrum.

- Vi har tidligere prøvet med forskellige tiltag, og nu ønsker vi at få det endnu bedre beskrevet, hvordan vi bedst muligt kan inddrage og høre borgerne, siger borgmester Kasper Olesen.

I udvalget skal der både sidde politikere og borgere, der sammen skal finde på nye måder at involvere borgerne på. Der har tidligere været forslag oppe om, hvordan borgerene kunne blive inviteret inden for, og i sidste byrådsperiode havde både Socialistisk Folkeparti og Kertemindelisten forslag oppe i byrådet til, hvordan borgerne selv kunne rejse sager i byrådet.

- Men der var vi flere, der syntes: "Var det nu den rigtige måde at gøre det på," forklarer Kasper Olesen.

- Min egen tanke er, at på det temamøde, vi holder før hvert byrådsmøde, kunne vi invitere borgerne til at komme og fremlægge deres ideer og tanker for politikerne, siger Kasper Olesen.

I forsøgte i sidste valgperiode flere gange at indrage borgerne blandt andet i forbindelse med havneplanen. Var I der gode nok til at udnytte de indput, som borgerne kom med?

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelt sager.

- Vi har haft nogle projekter fra sidste valgperiode, hvor der har været rigtig god borgerindragelse, og nogle hvor der ikke har været det, siger Kasper Olesen, der peger på, at en af lektierne politikerne har lært ved forsøgene med borgerindragelse er, at de skal være bedre til at sætte rammerne for borgerindragelse, før end borgerne bliver inviteret indenfor.

- Vi skal være dygtigere til at fastsætte rammerne til at starte med, så borgerne ved, at det er indenfor det her, at de har mulighed for medbestemmelse, siger Kasper Olesen.