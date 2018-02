Kerteminde: Link og Frivilligcenter Kerteminde Kommune inviterer sammen til debataften over emnet, "Det Frivillige foreningsliv i Kerteminde Kommune."

Mødet finder sted på Kulturhus Fjorden i Kerteminde onsdag den 7. februar fra klokken 19 og et par timer frem.

Baggrunden for mødet er, at de gode veje til at få vore flygtninge bedre integreret er ved at involvere dem i foreningslivet, hvor man mødes på tværs af titler, evner m.m.

Efter velkomst ved formand for Link, Regitze Videbæk, og centerleder Jens Gantriis fra Frivilligcenter Kerteminde Kommune, kan deltagerne se frem mod en halv times oplæg fra Regitze Videbæk omkring nye og kommende tiltag.

Siden holder Jens Gantriis et oplæg omkring foreningslivet, inden det er tid til et afbræk og pause i debataftenen med kaffe og te.

Efterfølgende er der plads til åben debat frem mod klokken 21. /EXP