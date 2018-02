Kølstrup: Det bliver ikke om barndommen i Kølstrup civilingeniør i fysik og teknologi, Ph.d. Anders Runge Walther vil tale om, når han holder foredrag i konfirmandstuen ved Kølstrup Kirke torsdag 8. februar klokken 19, men derimod om nanoteknologi og opto-elektronik.

Nanoteknologien ligger til grund for produktionen af fladskærms-TV, smart phones, solceller og computer chips. Men det stopper ikke med det, for med de nye organiske halvleder-materialer er det muligt at fremstille tv og mobiltelefoner, der kan bøjes uden at gå i stykker, fortæller arrangøren, Kølstrup Sogns Beboerforening.

Efter foredraget holder bebeboerforeningen generalforsamling, hvor der også vil være sidste nyt fra kajakklubben og Landsbyrådet. /EXP