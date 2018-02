Forleden dag kom der en sms med den besked, som godt kan give nervøse trækninger, når man står på arbejde og har flere timer igen, inden man er hjemme: "Må vi bage, mor?"

Det var et fælles projekt for de to søstre på otte og 12 år sammen med en klassekammerat, der snart fylder 13 år. Jeg sagde tøvende ja, mens alle de gange, jeg er kommet hjem til et køkken, hvor melstøvet endnu ikke har lagt sig eller er blevet tværet ud i alle forhåndenværende tekstiler, passerede revy.

Værst var dog den søndag morgen, hvor vi nægtede at stå op sammen med den yngste, da hun var få år gammel, og hun selv var gået i gang med at lave havregrynsmorgenmadsdessert. Her var det lykkedes hende at glasere et helt køkkenbord med en kraftig og brudstærk blanding af vand, sukker og mælk tilsat havregryn.

Den yngste er den farligste, fordi hun nogle gange foretager nogle hurtige valg, hun ikke helt har gennemtænkt. Til gengæld er hun detaljens mester og kan bruge lang tid på at dekorere. Den ældste arbejder sikkert, ordentligt og effektivt og kaster sig gerne ud i nye projekter, som hun tilpasser til omstændighederne - hvad der er på hylderne.

Da jeg tøvende forventningsfuldt et par timer senere gik op ad havegangen mod hoveddøren, kunne jeg allerede dufte de 10 chokolademuffins. De havde lige taget dem ud af ovnen og sat dem på det hvide, runde fad, som jeg plejer at bruge. Faktisk sad de og ventede på, at jeg kom hjem. Køkkenet fremstod renere, end da jeg tog hjemmefra.

Lige der finder man ud af, at chokolademuffins smager meget bedre end tudekiks.