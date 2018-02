Støttepunkterne til venstre på dine skitser skal være benenes "faste" drejeled. I de to punkter i modsatte side skal akslerne til rullerne sidde. Begge dele kan f.eks. opnås ved at lave både bundramme og topramme som u-profiler, der ligger på siden. Se vedhæftede skitse. De to "faste" led skal placeres nøjagtig midt i U-profilets krop, og den skal have en højde, der er lig med diameteren på rullerne, som skal køre inde i U-profilet. Dimensionerne på det hele må afpasses efter bordets formål og bæreevne - skal det bruges som sybord eller værkstedsbord til en motorcykle?

1 - de to ben i X-et skal være lige lange og hængslet til hinanden nøjagtigt på midten.

Hej Kjeld Bjerre - jeg har fulgt dine bryderier med konstruktion af et hævebord, men tro mig: Hvis bordpladen skal bevæge sig helt parallelt med bundrammen, så skal følgende to betingelser være opfyldt:

! Hej Allan - det er to forskellige projekter, som vi taler om. Mit gik ikke ud på at lave en logisk snedker-kopi af de ganske udbredte (og efterhånden billige) løfteborde fremstillet i stålprofiler, plade og typisk med en hydraulisk donkraft til at løfte herlighederne.

Det findes jo ligesom i forvejen. Mit projekt gik ud på at forfølge det syn, som jeg havde set i en febervildelse - af en masse ens pinde, som ved snilde, fantasi, snoretræk og umådeholden brug af gamle hjul fra rulleskøjter måtte kunne blive til et løftebord - hvorpå man kunne placere en gammel bådmotor, hvis man tilfældigvis har en sådan, som trænger til lidt kærlig omsorg.

Man kan sige, at det er sådan en slags dogme-projekt, hvor man sætter nogle betingelser og hindringer op for sig selv - man skal altså ikke spørge sig selv, om der findes en bedre løsning end en stak pinde, hjul og lidt snor - det er bare sådan, det er, og nogle gange giver det faktisk nye, sjove og spændende reultater.

Jeg vil ikke hævde, at det skete i dette tilfælde, for projektet viste sig en del vanskeligere end forudset. Men jeg er altså ganske stædig af natur, og efter urimeligt mange bryderier kom lortet faktisk til at virke!

Hvis målet var et genialt løftebord, som enhver lige kan banke sammen på en halv eftermiddag, er der tale om en eklatant fiasko - indrømmet - men hvis målet var et unikt løftebord bygget af pinde, snor og små hjul, er det ikke så tosset. Måske endda lidt sjovt.

Om jeg tror, at der vil blive bygget talløse kopier af løftebordet? Nej, det tror jeg, at mine læsere er for kloge til ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre