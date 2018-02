Smukt design, men velegnet til gør-det-selv

Når møbler er oplagte til gør-det-selv, er de som oftest meget kantede og simple - det ser meget Ikea-agtigt ud og ligner nærmest arkitekttegnede legeredskaber i en børnehave. Og det skyldes simpelthen, at lige linjer og flader er meget lettere at håndtere i en rundsav - kurver er i alle henseende noget bøvl fra snedkerens synspunkt: Lige linjer og rette vinkler, det er lige til at finde ud af, og et enkelt cirkelslag kan vi også klare - men underlige og udefinerlige kurver (og måske endda i både bredde, højde og dybde), giver grå hår i hovedet. For en dygtig snedker eller bådebygger er kurver naturligvis bare en udfordring - det krydderi på tilværelsen, som adskiller dig fra aberne og gør livet værd at leve - men for en amatør er skæve vinkler og finurlige kurver næsten en uoverstigelig hindring.

Om former

Det er derfor, vores gyngestol - Brouns Rocker designet af en ældre engelsk møbelsnedker ved navn Broun - er så fascinerende. Ved første øjekast er den jo et orgie i svungne og organiske former - modsat mange moderne designs er den ikke præget af computerens hang til matematiske formler og geometri, men derimod resultatet af en kunstners streg. Og mere umuligt kan det ikke rigtigt blive ud fra en snedkers synspunkt. Men når man kigger nærmere efter, viser det sig, at det kun er i den ene dimension - "siderne" er faktisk plane og blot forbundet med lige vanger på tværs. Okay, vangerne er så skåret ud med diverse buer for at give sæde og ryg lidt facon - og vangerne er vinklet en smule, så stolen får lidt "skræv", og ryggen bliver smallere i toppen - men altså: Rocker'en gør indtryk af at være langt mere organisk og kompleks, end den i virkeligheden er - eller man kunne sige, at den er meget lettere at lave, end man skulle tro. Det er derfor, den er så velegnet et projekt for sådan nogle amatører som os.

Om at kopi-fræse

Oprindeligt var det min tanke, at jeg ville lave den ved "kopi-fræsning". Det vil sige, at man laver en nøjagtig skabelon i 8-10 mm MDF - så limer man sin "figur" op af lige stykker i rigelig størrelse og hæfter skabelonen på emnet - og med en rulle på fræseren fjernes så alt materiale, som stikker ud over skabelonen - i ét hug. Fidusen er, at man kan bruge sin energi på at få skabelonen til at sidde lige i øret - herefter kan man lave perfekte kopier i et snuptag. Men det forudsætter altså, at man har grejet, og selv om det ikke er så dyrt, som det lyder (tjek mærket Hammer på nettet), er der nok ikke så mange, der kan være med, så jeg besluttede, at det ville være snyd. I stedet lavede jeg én stor skabelon af masonit - og den delte jeg så i fire stykker svarende til de fire dele, som stolens sider består af.

Om den ekstra pind

Så høvlede jeg en stak asketræ op, som jeg har haft liggende i gud ved hvor mange år - og savede det ud i passende længder og bredder. Tykkelsen er 29 mm, fordi det lige var, hvad det kunne holde, og fordi det så fornuftigt ud. Set i bakspejlet ville jeg nok hellere have landet på 25-26 mm, fordi det ville få stolen til at virke lidt lettere - men sådan er der så meget. Som du kan se, har jeg lavet dobbelt op af det hele - ikke fordi jeg nødvendigvis vil lave to stole, men fordi min erfaring siger, at man altid laver én eller anden lille, men fatal fejl undervejs. Derfor skal der altid være et par pinde i overskud, så man ikke skal starte helt forfra - og skulle underet ske, at man ikke begår en eneste dumhed, kan man jo altid lave en ekstra stol, låge eller hvad det nu, man er i gang med. Herefter tegnede jeg de enkelte dele op - med den helt spidse blyant overførte jeg skabelonernes omrids til asketræet, og her har jeg et banalt, men ikke desto mindre godt og praktisk råd.

Om blyanter

Tømmerblyanter hedder, som de gør, fordi de er gode til tømmer og tømrere, som er godt tilfredse, hvis målet passer inden for en tomme eller to - når vi laver finsnedkeri er der andre boller på suppen, og vi har brug for en meget tynd og præcis streg. Jeg har fundet ud af, at det klarer man bedst med det, som man i gamle dage kaldte en tryk-blyant - altså sådan en med 0,5 mm løst bly, som man bare trykker frem i takt med, at det bliver slidt. Ja, den er ret følsom og knækker let, men til gengæld får du en helt ensartet og fin streg - helt inde ved linealen og altid i samme bredde. Hvis det skal være rigtig fint, kan du først ridse med en dertil indrettet kniv og derefter "trække ridsen op" med blyanten. Ridsen giver et pænere snit, når du saver, og det gør det lettere at placere stemmejernet, hvis det er det, som du er ude i.

Om at save og slibe

Og så savede jeg hele herligheden ud på min hjemmestrikkede båndsav. Nu forestiller jeg mig ikke, at du straks bygger dig en båndsav, men jeg har i dagens anledning testet en båndsav fra Harald Nyborg - den kan du læse om andetsteds i avisen, fordi Rocker'en er en glimrende anledning til at købe en båndsav. Her kommer den virkeligt til sin ret, og der findes også billigere modeller, som er absolut brugbare. Men hvad hjælper mine gode råd, hvis der ikke er penge på kontoen? Så bruger du simpelthen din stiksav. Lad mig sige med det samme, at det giver ikke samme resultat, og det er ganske langsommeligt, men det kan lade sig gøre. Dog skal du regne med et noget større slibearbejde. Og her er det igen en fordel, hvis man har lidt maskineri at trække på. Som det fremgår, bruger jeg dels min gode gamle skivepudser, som er rigtig god til udvendige kurver - og til de indvendige kurver er jeg den lykkelige ejer af en "oscillerende spindelpudser" af mærket Triton, som kan købes relativt billigt hos Carls.nu. Såvel konvekse som konkave kurver kan naturligvis slibes med håndkraft - på båndsaven laver du en håndfuld slibeklodser med de relevante kurver.

Om samlinger