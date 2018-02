Næsten hver fjerde fynske boligejer har i dag et F5-lån - det vil sige, at de låser renten fast for fem år ad gangen. Det viser nye tal fra Realkredit Danmark.

Mange boligejere på Fyn udnytter fortsat de ekstremt lave renter til at sikre deres boligøkonomi mange år frem. Ifølge en dugfrisk opgørelse fra Realkredit Danmark vælger 8 ud af 10 boligejere i øjeblikket enten F5-lån eller fastforrentede lån. Det er efterhånden en velkendt tendens, men især i fjerde kvartal i 2017 steg interessen for F5-lån markant. Ifølge opgørelsen fra Realkredit Danmark tog næsten 40 procent af boligejerne et F5-lån i denne periode, hvilket er langt flere end for nogle få år siden, hvor det var 5-15 procent. Og det giver god mening, at boligejerne fortsat binder renten flere år frem, for det er en utrolig billig måde at forsikre sig mod fremtidige rentestigninger. I øjeblikket ligger F5-renten på omkring 0,15 procent. Andel af F5-lån i de fynske kommuner Odense: 30 %Middelfart: 27 %



Assens: 26 %



Kerteminde: 24 %



Langeland: 24 %



Nyborg: 24 %



Faarborg-Midtfyn: 23 %



Nordfyns: 22 %



Svendborg: 19 %



Ærø: 14 %



Kilde: Realkredit Danmark

30 års afdragsfrihed hitter på Fyn

Tallene fra Realkredit Danmark viser også en stor interesse for en ny mulighed inden for realkredittens verden med op til 30 års afdragsfrihed. Godt hver femte af boligejerne hos Realkredit Danmark, der fik udbetalt lån i fjerde kvartal, valgte netop denne mulighed, og især fynboerne viste stor interesse. Alene i fjerde kvartal i 2017 stod Fyn for næsten 10 procent af de samlede udbetalinger af det nye lån, selv om Fyn "kun" fylder cirka seks procent af Realkredit Danmarks samlede udlån til boligejerne. Langt hen ad vejen er det dog boligejerne i Odense, der vælger lånet. Og det giver mening, for muligheden for 30 års afdragsfrihed kræver alt andet lige en betydelig friværdi i boligen. De seneste år er boligpriserne i Odense skudt markant i vejret, og i gennemsnit har boligejerne i Odense nu knap 1 mio. kroner i friværdi. Det åbner mange muligheder for flere af boligejerne - for eksempel muligheden for at slå afdragsfrihed til og fra i op til 30 år og selv være med til at fastsætte afdragenes størrelse.

Flest boligejere over 50 år