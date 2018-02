Debat: Indvandrer-svindel med sociale ydelser

Læserbrev: En 47-årig iraker er blevet dømt for at have hævet danske ydelser via en dækadresse i Aarhus V, mens han boede i England.

Manden blev idømt halvandet års ubetinget fængsel af landsretten, der fandt ham skyldig i samtlige af anklagemyndighedens rejste forhold. Han blev således dømt for socialt bedrageri for 941.836 kroner ved gennem knap fem år at have boet i England og udlejet sin lejlighed i Aarhus uden at fortælle det til de danske myndigheder, så han kunne få udbetalt førtidspension og boligstøtte.

Irakeren blev i landsretten i Viborg også udvist af Danmark, men den del af dommen blev gjort betinget.

Den 47-årige blev i 2003 idømt tre års fængsel i en af de mest omfattende sager om dankortsvindel - for omkring 2,5 millioner kroner.

Denne mand har i årevis på falsk grundlag hævet førtidspension og boligstøtte i Danmark. Men da udvisningen kun blev betinget, så kan han resten af livet fortsætte med at hæve førtidspension og boligstøtte i Danmark - helt uanset hvor han bor.

Sagen viser, hvorledes en kulturradikal påvirket retspleje behandler vort land.

Der er tusindvis af indvandrere, der får dansk førtidspension uanset i hvilket land, de bor.

De kan sagtens bo i Beirut og få dansk førtidspension. De skal bare have en dækadresse i Danmark.