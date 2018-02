Boganmeldelse

Bøger. "Det var ikke muligt at kapere det hele på én gang." Et citat fra bogens indledning, der sikkert vil karakterisere, hvordan mange læsere har det efter at have læst "Parallelle historier. I nattens mørke dyb". Det er bind to i ungarskfødte Péter Nádas' trilogi. Bind 1 anmeldte jeg her i avisen sidste år. Den fik seks stjerner.

"I nattens mørke dyb" er i endnu højere grad end forgængeren en stærk og udfordrende fortælling. Det er som malerier af Hieronymus Bosch og Salvador Dali. Hver for sig er de mestre i surrealismen - i billedkunstens verden. Grænseløse billeder om livet og døden. Utilsløret og kompromisløs seksualitet. Ofte i en form, der ligger langt fra, hvad gennemsnitslæseren føler sig tryg ved. Kunstnerne sætter livet og døden på spidsen - de udfordrer konventioner, magelighed og æstetik. Péter Nádas er en stor forfatter - en litterær surrealist. Uhyre stærk i sit billedsprog, sine kompositioner og med en handling, der løfter læseren ud af virkeligheden. Fantasien bliver en del af oplevelsen. Jeg tager mig selv i at svæve "forbi" ordene, når scenerne bliver for eksplicitte. Jeg prøver at finde et andet lag. Men afsky over det, jeg læser, erstattes af en fascination, der gør, at jeg er nødt til at vende tilbage og læse afsnittet én gang til. Er det drøm, eller sker det? Også "I nattens mørke dyb" udfordrer og fornyer læseoplevelsen.

Mere pågående og ikke helt den samme sanselighed som i bind et, "Den tavse provins", eller måske er det bare, fordi sanseligheden er en anden. Mere brutalitet end poesi. Som at se Quentin Tarantinos film "Inglourious Bastards": Forførende brutal, dragende.

Peter Nádas' forfatterskab regnes som ét af de vigtigste og mest interessante på den europæiske kulturscene i disse år. Der tales om ham som Nobelpriskandidat. Jeg venter med spænding på bind tre og ser frem til, hvad Nobelpriskomitéen bestemmer sig for. Også deres veje er uransagelige.

Roman: Péter Nádas: "Parallelle historier. I nattens mørke dyb"

Oversat af Peter Eszterhás, Rosinante, 424 sider