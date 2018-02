42-årige Morten Kjerulff er netop blevet ansat som ny afdelingsleder på den ærøske afdeling af HF & VUC Fyn. Han går ind for konsekvens over for elever med for meget fravær og et styrket samarbejde med både Marstal Navigationsskole og andre afdelinger af HF & VUC Fyn. Og så har han taget imod en udfordring, der sætter hans stædighed på prøve.