DET ER NU

HVEM: Lars Mathiesen, fagottist.

HVAD: Debutkoncert.

HVOR: Konservatoriets Koncertsal, Odeon, Odense.

HVORNÅR: Onsdag 7. februar kl. 19.00.

Som stor knægt sværgede du til rockmusik - hvad skete der så?

- Da jeg kom på musikefterskole, opdagede jeg, at der var mange andre, der også spillede rockguitar - og gjorde det meget bedre end mig. Vendepunktet var en koncert på efterskolen med Bazaar, hvor fagottisten Peter Bastian indtog hele rummet med sin entusiasme, sit instrument og sin musikalitet. Den oplevelse satte dybe spor i mig.

Hvordan kom du i gang med at spille fagot?

- Da jeg kom i gymnasiet på Randers Statsskole, fandt jeg en kasse med en udslidt fagot, som jeg fik lov til at låne med hjem i weekenden. Min plan var at finde en bog og lære mig selv at sætte fingrene rigtigt og få lyd ud af instrumentet. Men fagotten var skilt i fem dele, så jeg endte med at bruge weekenden på at samle den. Jeg fik ikke spillet, men lysten var der, og kort efter begyndte jeg at få undervisning på Randers Musikskole.

Hvilke fordele var der ved at begynde at spille i en "sen" alder?

- Hvis man begynder at spille fagot som ganske lille, kan det både være et problem at få fingrene til at nå og at have luft til at spille. Jeg begyndte så sent, at min fysiske størrelse og min lungekapacitet gav mig et forspring. Jeg øvede mange, mange timer hver dag for at indhente de andre og kom snart i gang med at spille kammermusik og blæsermusik. Jeg blev så bidt af det, at jeg søgte på konservatoriet.

Hvor er du uddannet?

- Jeg er bachelor fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og kandidat fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København - med et års afstikker til Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, hvor jeg fik undervisning af fagotstjernen Knut Sönstevold. Som musiker bliver man aldrig færdig med at udvikle sig, og jeg søgte Solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium, fordi jeg som assistent i Odense Symfoniorkester havde lært solofagottisten Morten Østergaard at kende. Morten blev min lærer i Solistklassen.

Hvad skal du spille ved debutkoncerten?

- Jeg har sammensat et program, der kommer rundt om fagotten og viser så mange sider af mig som muligt. Først optræder jeg solo, dernæst følger et par sonater, hvor jeg bliver akkompagneret af en pianist. Efter pausen venter det fulde udtræk med Vivaldis "Fagotkoncert" og Mozarts "Klaverkvintet i es-dur for klaver, obo, klarinet, horn og fagot". Jeg glæder mig meget til at opføre Daniel Schnyders "Sonate", der er inspireret af jazz og låner fra balkanmusik og latinamerikanske rytmer. Mest spændt er jeg på det superminimalistiske og meget alvorlige nummer "Man skal jo starte et sted", som jazzkomponisten Lars Fiil har skrevet til mig. Den dobbelttydige titel henviser til, at det er Lars' første komposition for fagot, og at man i musikken hører fagottens skrøbelighed.