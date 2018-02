Svendborg: Det er modstanden mod byggeri langs kysterne i Danmark, der har fået Danmarks Naturfredningsforening til endnu engang at lave kyndelmissebål på stranden i Christiansminde nu på søndag den 4. februar.

Her bliver der tændt bål og fakler og sunget fællessange med Christian Søgaard på harmonika, mens formanden for Miljø- og Naturudvalget Bruno Hansen (SF) er inviteret med som båltaler.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg, René Lund Chetronoch, fortæller, at der stadig er rigeligt at kæmpe for.

- Ifølge en meningsmåling i 2016 vil et flertal af vælgerne ikke give øget mulighed for at bygge nær de danske kyster, og med bål, fakler og fællessang vil vi på søndag markere, at vi ønsker at beskytte kysternes natur- og landskabsværdier. Det er netop på grund af beskyttelsen, at vi har natur af højeste kvalitet, og derfor skal vi være meget tilbageholdende med at justere strandbeskyttelsen, siger han i en pressemeddelelse.

Markeringen mod byggerier langs kysterne begynder klokken 16.30. (heng)