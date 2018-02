Ikke mange ved, at kiropraktikklinikken på Klintevej startede som en afholdsloge. Det og mange andre Kerteminde-huses historie kan man læse om i en ny bog, der udkommer til sommer.

Kerteminde: - Har det været en afholdsrestaurant? Nej, det vidste jeg godt nok ikke. Det kan vi ikke helt leve op til, må jeg tilstå. Kiropraktor Bo Kempf har boet med sin familie på Klintevej 6 siden 2000, men han anede ikke, at det, der nu er henholdsvis klinik og privatbolig i 1903 blev opført som en afholdsloge med tilhørende afholdsrestaurant. Gaderne "Historiske huse i Kerteminde" bind to kommer til at omfatte følgende gader:Ahlefeldtsvej, Dosseringen, Enggade, Fribertsvej, Fåredammen, Havnegade, Hinkesvej, I.A. Larsensvej, Klintevej, Kystvej, Kystvænget, Odensevej, Paludan Müllersvej, Parkvænget, Skovvej, Skyttegade, Vilhelminsvej, Østergade, Asylgade, Longsvej, Møllevænget, Nørregade, Nørrevænget, Bakkevænget, Hindsholmvej, Kristine Rudesvej, yderste del af Langegade og Møllebalkken. Men det er blot en af de mange historier, der dukker op, når andet bind af "Historiske huse i Kerteminde" bliver udgivet af Østfyns Museer - formentlig til sommer. Bind et i Bygningsregistranten, som det hedder, udkom i 1990 og omfatter den gamle del af Kerteminde by. Nu har museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, der har stået for bind et og er ved at være færdig med bind to, taget cirklen uden om den gamle by fra Parkvænget i sydøst til Kr. Rudesvej i nordvest. Og så er det, at pudsige historier som den om afholdslogen dukker op.

Logen blev sagførerkontor

Afholdslogen i Kerteminde var en del af den Internationale Order of Good Templars, men den fik øjensynligt ikke godt fodfæste i fiskerbyen. Allerede i 1918 var det forbi med logen, og de to sammenhængende bygninger blev købt af sagfører og herredsfuldmægtig Spies, der flyttede ind med sin familie. I lokalarkivet i Strandgade kan man læse lidt om Klintevej 6 - blandt andet erindrer tømrermester Franzen Sinnet, at logen blev brugt til møder og juletræsfester. Den kunne også lejes til selskaber, men da der kun blev serveret afholdsøl, var der ikke meget rift om den. Sagfører Spies havde god plads til sin forretning i logen, og han blev veletableret i Kerteminde. I 1956 solgte han forretningen til landsretssagfører Hugo Mohr. Han rykkede med sin hustru og to sønner ind i privatboligen, medens Spies og hustru indrettede sig med en lejlighed på førstesalen i Logen. Den ene af sønnerne, journalist Henrik Mohr, husker godt barndommen i huset. Blandt andet husker han, at hans far fik bygget en knast på bagsiden af huset til et nyt køkken. - Den er ikke køn, men det var nødvendigt, for der var rotter i det gamle køkken. Jeg så dem selv. Og han husker en barndom med ung pige i huset, med toget kørende langs med baghaven og fra førstesalens altan et godt kig over til ishuset på Skovvej.

Skudhuller i tagstenene