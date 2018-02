OB stiller med følgende mandskab mod IFK Gøteborg: Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Jeppe Tverskov, Jacob Barrett - Mathias Greve, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Casper Nielsen, Troels Kløve - Anders K. Jacobsen, Rasmus Festersen.

Det vil være en startopstilling, der er ændret på et par pladser. Mikkel Desler startede som højre back mod Odd og Casper Nielsen begyndte på venstre side med Troels Kløve udenfor. André Rømer spillede fra start centralt. Og Thomas Mikkelsen stod på mål, fordi Sten Grytebust var hjemme og se sin søn blive født.

Men der er forbehold. Anders K. Jacobsen har ondt i ryggen og kan blive erstattet af Nicklas Helenius, mens Troels Kløve også har småproblemer. Starter han ude vil Casper Nielsen igen blive rykket ud på kanten, og André Rømer vil være tilbage på den centrale midtbane.

IFK Gøteborg, som OB møder lørdag kl. 16, har allerede spillet et par træningskampe hjemme nord på. Det blev først til et nederlag på 3-1 til AaB og inden afrejsen til Pinatar vandt de blå-hvide 3-2 over norske Stabæk. IFK skal være klar til nogen Cup-kampe midt i februar, men første kamp i Allsvenskan er først den 1. april hjemme mod Trelleborg.

Trelleborg har netop skrevet kontakt med den tidligere OB-kæmpe Lasse Nielsen, der har gjort det godt i den polske storklub Lech Poznan.

IFK Gøteborg bliver i Pinatar i ti dage og slutter af med en test-kamp mod den den faldne tysk storhed TSV 1860 München. Bayern-kæmpen har netop vundet 7-0 i en test kamp mod Fürstenfeldbruck, hvis navn for evigt vil være forbundet med byens lufthavn, hvor palæstinensiske terrorister og israelske sportfolk omkom under OL i 1972 i München. 1860 München er blevet tvangsdegraderet til fjerdehøjeste række - regionallliga Bayern direkte fra 2. Liga.

Tre IFK Gøteborg-fans har netop passeret Sport Fyns skrivepult ved paddle-tennisbanen ved træningsbanen i Pinatar. De så lyst på livet. De mest inkarnerede OB-fans ved fynboernes træning har som altid været familien Desler fra Assens.

I quizzen for spillerne torsdag aften kom det frem, at der var lige så mange spillere i OB's trup, der har spillet under 50 Superliga-kampe, som der er spillere, der har spillet mere end 100 kampe i den bedste række.

Det viste sig også, at Julius Eskesen var den i truppen med de fleste strafpoint pr. spillede minutter. Det viser, hvor ond statistik kan være.

Massør Mustafa Lamnaouar var fredag på inspektion sammen med en de spanske banepassere. Pludselig manglede OB-truppen fire-fem af de dyre Select-bold, som pludselig forsvandt på marker, hustage og under maskiner fra baneinspektøren ved siden af træningsbanen.