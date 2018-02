Middelfart: Med det musikalske omdrejningspunktet solidt plantet i rå og rendyrket rock blænder de unge musikere, sangere, skuespillere og dansere under ledelse af kapelmester Lars Andresen og koreograf Line Friis Pedersen op for "Hotel California" - en dagsaktuel musical med manuskript af instruktør Carsten Friis og hans medforfatter Troels Qvist Andersen.

- Nutidens unge nærer p.g.a. den stadigt mere påtrængende krigstrussel og diverse miljøkatastrofer i vor umiddelbare nærhed stor interesse for døden og evigt gyldige spørgsmål som: Hvad der sker efter døden? Hvor går vi hen? Hvad har vi gjort os fortjent til? Hvad siger karmaloven? Er der retfærdighed til? Ses vi i Himlen eller i Helvede? "Hotel California" tager disse og mange andre eksistentielle spørgsmål under kærlig humoristisk behandling, skriver Middelfart Ungomsskole.

Handlingen udspiller sig i en gigantisk kosmisk ventesal "Hotel California", der bestyres af Jomfru Maria. Hotellet er beliggende i en hinsidig zone udenfor tid og rum. Som gæst på "Hotel California" får man ved check in nulstillet den karma, man har ophobet gennem livet, og tildeles derved en absolut sidste chance for i løbet af en uges hotelophold at vise sig som et godt menneske og dermed gøre sig fortjent til at komme i Himlen. Et dommerpanel bestående af Jomfru Maria, Mother Theresa og Gud afgør testens udfald.

Publikum kan glæde sig til at høre sange fra dengang både far og farfar var ung, som f.eks. The Monkeys' "I'm a believer", Mamas & Papas' "California Dreaming" og selvfølgelig The Eagles' "Hotel California". /EXP