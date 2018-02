Middelfart: Fundraising er endnu et af de mange engelske ord, som præger det danske samfund i denne tid. Det handler om at skaffe penge, for eksempel til sin forening.

Nu kan man tage på fondsmesse og lære, hvordan man finansierer sine projekter. Middelfart Kommunes fundraiser Sabine Christensen har mange penge på samvittigheden. Hun har nemlig rådgivet et utal af foreninger til at søge fondsmidler til store og små projekter rundt om i kommunen, og hun opfordrer nu alle foreninger i Middelfart Kommune til at udnytte den unikke mulighed. Messen er i Vejen torsdag 27. februar. Det kan godt være, at man skal starte bilen og køre til det sydjyske, men Sabine Christensen lover, det bliver køreturen værd: - Vi har mange gode foreninger i Middelfart Kommune, der har fået øjnene op for fonde og deres støttemuligheder. Jeg håber, at mange vil benytte denne gode mulighed for at komme i direkte kontakt med nogle af fondene på messen, siger hun i en pressemeddelelse.

Formålet bliver at få præsenteret foreninger og frivillige for nogle af de mange muligheder, som fundraising giver. Derfor bliver der også plads til uformelle snakke om støttemuligheder, til at uddele gode ansøgningsråd og svare på, hvordan man skiller sig ud fra mængden. Der er mange gode projektidéer i Foreningsdanmark og de små landsbysamfund. Men det kan være svært at komme fra idé til virkelighed, fremgår det.

Gratis adgang, tilmelding nødvendig.

Fondsmessen har været afviklet en gang før. Nu er flere kommuner med. /EXP