Middelfart: Der er synlige resultater på dagsordenen, når Skole- og Sundhedsprojekt Gambia, i daglig tale kaldet SOS Gambia, torsdag den 8. februar klokken 19 holder generalforsamling i Ældrecenter Skovgade. Aftenens deltagere kan blandt andet høre om, hvordan opførelsen af det nye skolekøkken på foreningens skole i Tujereng i Gambia skrider frem.

Aksel Tornøe fra SOS Gambias bestyrelse er netop kommet hjem fra Tujereng. Og han fortæller, at der er lige nu ved at blive opført en bygning med et undervisningskøkken på cirka 100 kvadratmeter med tilhørende depotrum, et mindre cafeteria, hvor eleverne blandt andet oplæres i borddækning samt yderligere et klasselokale - i alt en bygning på 300 kvadratmeter.

Der er i dag undervisning i catering for skolens elever på første årgang i lejede lokaler i den nærliggende landsby.

- Men når næste skoleår begynder, vil skolekøkkenet stå færdigt, og det vil være muligt at gennemføre undervisning her for både første og anden årgang, fortæller Aksel Tornøe.