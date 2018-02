Debat: Mere end 200 millioner piger verden over er omskåret

Læserbrev: Smerter. Blødninger. Komplikationer under fødsel: Konsekvenserne er mange og alvorlige, når piger verden over får fjernet deres ydre kønsorganer helt eller delvist ved omskæring. I dag er mere end 200 millioner piger på verdensplan omskåret. Mange af dem var endnu ikke fyldt fem år, da indgrebet fandt sted.

Tirsdag i den kommende uge er det FN's internationale dag mod pigeomskæring - en dag, der sætter særligt fokus på den flere tusinde år gamle tradition. Lad os sende et opråb til dem, der fører kniven. Til de lande og samfund, der endnu ikke har udryddet det farlige overgreb, der kan føre til infektion, angst, barnløshed og meget andet. Et opråb om at stoppe den harmfulde praksis.

De fatale følger af omskæring fik Bintou fra Mali at føle på sin bryllupsnat. Som kun seksårig var hun blevet omskåret og syet sammen uden at vide det og uden at forstå, de smerter hun dagligt levede med. Først på sin bryllupsnat fandt hun ud af, at hun var omskåret og sammensyet, hun måtte derfor akut på sundhedscenteret for at få behandlet skaderne. For rigtig mange familier er omskæring lig med accept, anerkendelse og giftefærdighed. Men for Bintou er omskæringen forbundet med skrig og smerter.

I Mali i Vestafrika er ni ud af 10 kvinder omskåret. Landet har ingen lov, som forbyder den gamle praksis, men Børnefonden har i mange år arbejdet for at udrydde den indgroede tradition. Støtte, oplysning og samarbejde er en vigtig del af arbejdet. Vi inddrager børn, unge, forældre, religiøse ledere, lærere og sundhedspersonale i vores arbejde med at oplyse om børns rettigheder og om de konsekvenser, som det invaliderende indgreb kan have. Det er et langt, sejt træk at ændre gamle traditioner og fastgroede holdninger, men vi har oplevet store fremskridt i de landsbyer, hvor vi arbejder. Hele 17 landsbyer har de seneste år, i samarbejde med Børnefonden og med deres ledere i spidsen skrevet under på, at de vil stoppe den ellers indgroede tradition.

I dag er Bintou glad for, at lederen i hendes landsby for nyligt har tilsluttet sig og skrevet under på, at landsbyen vil stoppe al omskæring af kvinder. Gennem Børnefondens arbejde er landsbylederen, Nianzon blevet opmærksom på at kvindelig omskæring er en gammel praksis, som skader kvinders sundhed og som har alvorlige konsekvenser.

Vi skal glæde os over, at et stigende antal befolkninger og lande tager afstand fra pigeomskæring, men arbejdet stopper ikke her. Ifølge Unicef kan antallet af piger, der udsættes for omskæring, stige markant i løbet af de næste 15 år på grund af den store befolkningstilvækst. Skal vi nedbringe antallet af omskårede piger i fremtiden, kræver det derfor en endnu større indsats - med støtte, oplysning og samarbejde. For Børnefonden er det ultimative mål, at Mali laver lovgivning, som forbyder kvindelig omskæring i hele landet.