Læserbrev: Lars Løkke sad med et svedent grin og holdt oppositionen for nar, vel vidende at manden med rygrad som en regnorm, Kristian Thulesen Dahl (DF), ikke ville turde vælte ham af frygt for et folketingsvalg. Hvor svagt.

Lave Lars griner hele vejen til banken, og Tulles vælgere burde bøje hovederne i skam.