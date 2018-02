Det er i sig selv ikke nogen katastrofe at tabe 3-1 til Odd Grenland i en træningskamp. Det vil det heller ikke være at tabe dagens match mod IFK Gøteborg, der i sidste sæson var et lunkent midterhold i Allsvenskan.

Men et nyt nederlag til OB vil gøre premierekampen den 11. februar mod FC Helsingør til et opgave, der vil være underlagt et alvorligt pres fra omgivelserne.

Det er rigtigt, at OB havde et fornuftigt efterår, men det sluttede på den værst tænkelig måde med et nederlag til Silkeborg, der ellers aldrig havde vundet på udebane i denne sæson. Samtidig var nederlaget hjemme til Sønderjyske også tungt, mens sejren over FCK for eksempel viste, hvilket stof OB er gjort af.

Det var den slags kampe, hvor der var brug for Frederik Tingagers og Izunna Uzochukwus fysik og den har man mistet en del af med deres farvel til OB. Samtidig skal OB passe på med ikke at miste Jóan Símun Edmundsson som et reelt kort i løbet af foråret på grund af stridighederne mellem ham og klubben, men det er Kent Nielsen opgave at vurdere, om færingen kan være med til at løfte holdet til en placering i tops seks.

OB var tæt på at overvintre i top seks som nummer fire, men starter altså fra en position som nummer otte. Efterhånden er de fleste så blevet enige om, at AaB og FCK når med sammen med Brøndby, FC Midtjylland og FC Nordsjælland længe før den første bold er spillet, og så skal OB slås med AC Horsens og Hobro om den sjette og sidste plads.

Derfor må premierekampen mod Helsingør ikke kikse, og det vil heller ikke give mening at komme i top seks uden at have fået point på hjemmebane mod hverken Sønderjyske, Silkeborg og Helsingør på det seneste.

Men med de nye kræfter skal det kunne lade sig gøre. Troels Kløve har givet OB noget andet med sine evner til at komme afsted til de rigtige steder og så har man på træningslejren lagt mærke til den lange ranglede angriber Mathias Jørgensen, der er hentet i Nordsjælland for et år siden.

Han er hurtig som ilden og får han styr på sin krop, ligger der med tiden her en skjult bomber her.

Men det tænker ingen på, hvis ikke OB i dag får et resultat mod IFK Gøteborg. Det er gratis at tabe, men det vil være dumt.