Erhverv

Middelfart: Nu bliver der gjort en stor, samlet indsats for at trække flere af Danmarks mødeturister til Lillebælt.

10 af regionens mødesteder tager til København som kolleger på Nordens største fagmesse for møder og events for at slå et slag for Lillebælt som mødedestination.

MeetingLillebælt udstiller med en samlet stand på Møde & Eventmessen 28. februar-1. marts, og de omkring 2000 mødeplanlæggere, som vil gæste messen, bliver også budt på lokal streetfood fra Lillebælt regionen.

MeetingLillebælt vil gøre opmærksom på det helt unikke, man får ved at holde møder her på egnen, hvor mødestederne ligger meget tæt på hinanden, og hvor naturen har noget helt særligt at byde på. Medlemmerne i MeetingLillebælt har et stærkt samarbejde til daglig og vil også på messen fremstå samlet med én fælles stand.

Det er målet at tiltrække møder og konferencer fra både København og resten af landet med netop så forskellige muligheder, som Lillebælts-området byder på. /exp