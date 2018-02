Danske Banks kassemestre kan glæde sig over et stærkt år set bredt. Men handelsindtægterne har skuffet.

Danske Bank har haft et forrygende 2017, når det kommer til nettoresultatet. Selv efter alle regninger er betalt har banken kunnet notere sig, at have tjent 57,3 millioner kroner. Om dagen.

Der er dog en enkelt sten i skoen. Mens indtægterne fra renter og gebyrer er steget solidt, så er indtægterne fra kundernes handel på finansmarkederne via banken - handelsindtægterne - faldet betydeligt.

- Handelsindtægterne falder på grund af mangel på udsving i markederne. Når markederne bare går frem, så har kunderne ikke behov for at sikre sig på samme måde, handle og få hjælp af banken, siger Danske Bank-analytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.

Danske Banks handelsindtægter faldt med en lille milliard til 7,8 milliarder kroner i 2017. Indtægterne i 2016 var hjulpet af frasalg og turbulens på markederne, der fik kunderne til at handle aktier.

2017 var ellers et forrygende år på verdens finansmarkeder. Men det betyder mindre.

- Der har været en meget stabil udvikling. Stabilitet og få udsving er lig med sikkerhed.

- Men bankerne lever af usikkerhed, som vi så i 2016 med præsidentvalget i USA og Storbritanniens afstemning om udtrædelse af EU.

- Når kunderne er i tvivl om, hvor markederne skal hen, så giver det en masse handel, siger Mikkel Emil Jensen.

Ud over faldende handelsindtægter var 2017 for Danske Bank præget af sager fra bankens tidligere estiske afdeling, der er mistænkt for at være blevet brugt til massive mængder hvidvaskning af penge.

Det har dog ikke sat sig større præg på resultaterne i 2017.

- Der er lang vej fra at sætte et kryds i en undersøgelse og udtrykke sin utilfredshed til rent faktisk at skifte bank.

- Der skal meget til, før folk rent faktisk flytter deres penge, flytter deres huslån og bruger flere tusinde kroner på det, siger Mikkel Emil Jensen.