Det bliver alligevel ikke Randers, som bliver hjemsted for det første Nelson Mandela-museum uden for Sydafrika. Det skriver Randers Amtsavis.

Long Walk to Freedom Initiative, som er fonden bag, har droppet planerne om at lægge museet i Randers.

Kommunaldirektøren i Randers Kommune, Jesper Kaas Schmidt, fortæller, at fonden arbejder videre med planerne om at etablere et Nelson Mandela-museum et andet sted.

Jesper Kaas Schmidt ved ikke hvor, men han forestiller sig, at det kan være Berlin, London eller New York.

- Og der kan man jo godt grine, når man sætter Randers ind i den sammenhæng. Men jeg har det godt med, at vi greb chancen, undersøgte det og arbejdede med det, frem for bare at afvise det, da idéen kom, siger kommunaldirektøren til Århus Stiftstidende.

Jesper Kaas Schmidt mener, at det er en kombination af flere ting, der gør, at fonden har trukket sig ud af Randers.

Formentligt gik det op for fonden, at de skulle se bredere ud i verden, og at det var svært at rejse mange penge til at bakke projektet op i Randers.

- Og så tror jeg, at folkene i fonden ikke er vant til, at der arbejdes politisk på den her måde med tingene. At det er et dansk demokrati, hvor holdningerne er forskellige, og hvor tingene tager noget tid og skal igennem forskellige processer, før der tages beslutninger, siger Jesper Kaas Schmidt.

Kommunen og fonden har drøftet planen gennem halvandet år.

I december stemte et flertal på 19 ud af 31 byrådsmedlemmer for at afsætte en halv million kroner til en forundersøgelse af, om det var realistisk med et museum for det sydafrikanske frihedsikon.

Jesper Kaas Schmidt har orienteret byrådet om, at planerne er droppet, og flere af byrådsmedlemmerne har bedt om yderligere oplysninger i sagen.

Punktet kommer med på næstkommende byrådsmøde, oplyser kommunaldirektøren.

Nelson Mandela har ifølge fondens hjemmeside tre gange sat sine fødder på dansk jord. Det var i 1992, 1995 og 1999. Ingen af gangene var han - så vidt vides - i Randers.

Den tidligere modtager af Nobels fredspris døde i 2013 i en alder af 95.