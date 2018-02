2017 blev et år med grimme sager om hvidvaskning, men også stigende resultater for Danske Bank.

Danske Banks nettoresultat stiger til 20,9 milliarder kroner i 2017 i et år præget af økonomisk medvind. Året var også præget af flere sager om massive problemer med hvidvaskning af penge i bankens tidligere estiske afdeling.

På talsiden steg indtægterne til 48,1 milliarder kroner, en lille stigning trukket af rente- og gebyrindtægter. Da banken tabte færre penge på sine udlån steg resultatet dog pænt fra 19,9 milliarder kroner i 2016.

- Vi leverede et stærkt finansielt resultat for 2017. Det afspejlede en fortsat fremgang i de nordiske økonomier, høj kundeaktivitet gennem året og vores kommercielle tiltag for at skabe en mere enkel, effektiv og kundefokuseret bank.

- Der var en positiv udvikling på tværs af vores forretningsområder, som flere steder resulterede i god kunde- og udlånsfremgang, skriver administrerende direktør Thomas Borgen i regnskabet.

Økonomien og kundernes pengepung er så stærk, at Danske Bank kunne tilbageføre 873 millioner kroner sat af til tab på udlån i 2017.

- Kreditkvaliteten var høj som følge af højere ejendomspriser på de fleste geografiske markeder og bedre makroøkonomiske forhold, skriver banken.

Mens 2017 var et økonomisk stærkt år fik bankens image alvorlige ridser i lakken. I en stribe historier hovedsageligt skrevet af Berlingske Business kom det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning.

Året har dermed budt på interne undersøgelser, en sigtelse i Frankrig og en stor bøde i Danmark for brud på loven om hvidvaskning af penge.

- I løbet af året blev der stillet alvorlige spørgsmål ved begivenheder, der fandt sted i den nu afviklede "non-resident"-portefølje i filialen i Estland i perioden fra 2007 til 2015.

- Det tyder på, at filialen i Estland kan have været misbrugt til hvidvask. Både bestyrelsen og direktionen tager dette meget alvorligt. Derfor har vi i samarbejde med eksterne eksperter igangsat grundige undersøgelser af forholdene, skriver Danske Banks Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen i deres beretning til aktionærerne.