- Men fordi det er lykkedes os at fastholde så mange medarbejdere, har vi kunnet bevare vores produktivitet, vi har mange ansøgere til vores stillinger både fra Fyn og udenfor, og vi har fået et samarbejde med Syddansk Universitet. Vi er lykkedes godt, mener hun, der har samlet gode flytteråd og lagt en mødeaftale i kalenderen med Miljøstyrelsen, som næste år kommer til Odense med 440 arbejdspladser.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har umiddelbart ingen forventninger til, at tilflyttertallene for Miljøstyrelsens ansatte - i hvert fald fra begyndelsen - vil se anderledes ud:

- Alle borgmestre drømmer om flere skatteborgere, og vi vil komme op på allerøverste hylde, hvis flere flyttede med til Odense. Men jeg har stor forståelse for familiernes situation. Første skridt er, at de pendler, og det giver dem mulighed for at se byen an.

Ifølge en opgørelse fra Finansministeriet er 23 procent af de statslige arbejdspladser, der foreløbig er flyttet ud af København, besat af de samme ansigter som før.