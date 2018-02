Ishockey: Isen smelter under Odense Bulldogs. Den fynske ishockeyklub sejler rundt i Ishockeyligaen, hvor det torsdag aften blev til et ydmygende nederlag til slutspilsrivalerne Rødovre, der hjemme vandt med tenniscifrene 6-0.

Det var det fjerde liganederlag i træk for Odense Bulldogs, der har tabt fem kampe i træk, hvis man regner pokalsemifinalenederlaget på 0-7 mod Rungsted med.

Bulldogs er på femtepladsen nu tre point efter Rødovre, der er klart bedst indbyrdes med sejre i fire af sæsonens fem interne opgør. Og Bulldogs er i alvorlig fare for at ryge ud af top-seks, som giver direkte adgang til kvartfinalerne. Esbjerg er kun et point efter på sjettepladsen, og Rungsted på syvendepladsen har fem point op til Odense - og Rungsted har spillet en kamp færre. Netop Rungsted kommer til Odense fredag 9. februar i det, der ligner en nøglekamp om en slutspilsplads.

Der var gratis adgang til kampen i Rødovre Skøjte Arena, og de 2645 tilskuere fik masser af Rødovre-mål at glæde sig over.

Den tidligere Bulldogs-kaptajn Morten Andreasen åbnede festen med et mål i powerplay efter 12 minutter.

I anden periode raslede målene ind hos Bulldogs. Jonas Sass, Morten Andreasen, Nickas Carlsen og Andrey Chistakov scorede inden for otte minutter, og med stillingen 5-0 på tavlen efter blot 32 minutter havde Robin Rahm fået nok i målet. Den svenske Bulldogs-målmand blev erstattet af Andreas Lauridsen, der også måtte lukke et mål ind.

Det skete seks minutter inde i tredje periode, hvor Steffen Klarskov Nielsen scorede til 6-0 i powerplay.

Der var ingen bid i Bulldogs-angrebet, og Rødovres keeper Gasper Kroselj holdt buret rent, inden han på mandag drager til Sydkorea for at dyste for Slovenien ved vinter-OL.

Udvisningerne var nogenlunde ligeligt fordelt med tre til Rødovre og fire til Odense.

Der er noget at gruble over for Bulldogs-træner Mikael Gath inden næste kamp, der er på tirsdag ude mod Frederikshavn.