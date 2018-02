I fraværet af den skadede Jacob Enevold Jensen på 215 cm havde Rabbits svært ved at dæmme op for den store Larsen.

Kevin Larsen var i bogstavelig forstand kampens store spiller. Den 118 kg tunge og 207 cm høje landsholdsspiller fik tapet sin fod ind før kampen på grund af problemer med anklen, men Horsens-centeren spillede ubesværet og blev kampens topscorer med 24 point. Det var 13. kamp i træk, at Kevin Larsen scorede over 20 point.

Det var den 14. sejr på stribe til Horsens IC, der fortsat er en suveræn nummer et med kun et nederlag indtil nu i denne sæson.

Rabbits havde topscorer Michael Moore med for første gang siden nytår, og dermed kunne Rabbits for første gang i sæsonen spille med alle tre amerikanere. De to andre amerikanere, Demonte Flannigan og Terrell Harris, var sammen med Harding Nana og stærkt guard-spil fra Sebastian Åris og Mikkel Plannthin med til at bringe stillingen op på 57-57 midt i tredje periode.

Horsens førte 68-63 efter tredje periode.

I sidste periode viste Vedran Borovcanin klassen. Den rutinerede serber, der så ofte har været matchvinder for Horsens mod Svendborg, ramte to treere i træk til 76-65 med syv minutter igen.

Rabbits-debutanten Mads Kofod Rasmussen svarede igen med en svær treer fra hjørnet til 76-68, men Horsens fortsatte med at ramme udefra med endnu en treer af Lawrence Alexander.

Det var det fjerde nederlag i træk for Rabbits, der kun har vundet fem af de første 15 kampe.

Randers vandt torsdag aften 97-81 hjemme over Hørsholm, så Rabbits har nu seks point op til Randers på femtepladsen og er dårligere indbyrdes. Så Rabbits får svært ved at avancere fra den nuværende sjetteplads, og det betyder en kvartfinale mod nummer tre.

Topscorer for Svendborg Rabbits blev Demonte Flannigan med 17 point. Harding Nana og Michael Moore scorede hver 13 point.

Svendborg Rabbits spiller næste gang på torsdag hjemme mod det sejrsløse bundhold Stevnsgade.