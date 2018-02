Et bredt flertal i Folketinget har torsdag besluttet at indkøbe nye eltog, og det vil betyde, at timemodellen reelt er kørt af sporet.

Det mener transportordfører Kim Christiansen (DF) om den model, der skulle sikre højst en times transporttid mellem de fire store byer i Danmark.

- Når man køber tog, der kører 200 kilometer i timen, så har man i princippet aflivet timemodellen. Hvis man alligevel ikke kan opnå den, er der ingen grund til at bruge ti milliarder kroner på at spare måske 12 minutter, siger han.

FAKTA: Indkøb af nye eltog sender IC3 og IC4 på pension Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten er blevet enige om at sætte gang i indkøbet af de eltog, som skal erstatte de aldrende IC3-tog og de udskældte IC4-tog.



Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de nye tog, som skal erstatte DSB's nuværende tog, også får opgaven med at vedligeholde dem.



Det skaber de bedste forudsætninger for god og driftsstabil togdrift til passagererne med færrest mulige risici, lyder det i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.



Læs her om aftalen:



* De nye eltog skal erstatte DSB's aldrende togflåde, der består af IC3 og IR4 samt IC4, der aldrig rigtig kom ud at køre på grund af dårlig driftsstabilitet.



* Der bliver brugt mellem 17 og 22 milliarder kroner de kommende år på at anskaffe og vedligeholde knap 153 eltogsæt og på at bygge nye værksteder.



* Togene skal anskaffes via en rammeaftale på minimum 90 togsæt og maksimum 250 togsæt.



* Når der er valgt en leverandør, kan kontrakten først indgås efter politisk godkendelse i forligskredsen. Det ventes at ske omkring årsskiftet 2019/2020.



* Med dagens aftale forventes de første tog at blive leveret fra årsskiftet 2023/2024.



* DSB har ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet været i dialog med Danske Handicaporganisationer og sikret, at de nye tog vil overholde internationale handicapkonventioner og europæiske handicapregler.



* Når valget er faldet på eltog, som ifølge aftaleparterne kører 200 kilometer og dermed langsommere end højhastighedstog, skyldes det blandt andet, at højhastighedstog er mindre handikapvenlige på nuværende tidspunkt.



* DSB forpligter sig kun til at købe knap 90 togsæt. Det betyder, at denne aftale ikke udelukker, at der på et senere tidspunkt gennem et nyt udbud kan indkøbes højhastighedstog til realisering af den såkaldte timemodel.



* For at kunne rejse mellem de store byer Aalborg, Aarhus, Odense og København på en time per strækning, er der behov for højhastighedstog, som kører hurtigere end de tog, aftaleparterne nu har taget tilløb til at købe.



Kilder: Transportministeriet, Ritzau.

Togfonden skal med midler fra olieproduktionen i Nordsøen sikre tog og infrastruktur, der kan bringe rejsetiden ned.

Hans pointe er, at timemodellen forudsætter højhastighedstog, der kører op til 250 kilometer i timen. Men de eltog, som partierne har besluttet at købe, kan højest køre 200 kilometer i timen.

Både Socialdemokratiet og SF mener, at timemodellen stadig kan indfris, men det giver Dansk Folkeparti ikke meget for.

Kim Christiansen peger på to projekter, som DF nu vil af med:

Strækningen over Vejle Fjord skønnes at koste omkring fem milliarder kroner, hvis der skal bygges en direkte broforbindelse for at gennemføre timemodellen og skære en håndfuld minutter af rejsetiden.

Jernbanestrækningen mellem Hovedgård og Hasselager ventes at koste 3,5 milliarder kroner og vil skære seks minutter af rejsetiden.

- Det giver i hvert fald en del udfordringer. Vi skal lave Vejlefjordbroen og banen oppe ved Hovedgård, og så har vi stadig ikke sikkerhed for, at vi kan opfylde timeplanen med de 200 kilometer i timen.

- Jeg vil opfordre til, at vi mødes i togfonden og får en mere realistisk tilgang til det. Så kan det godt være, at det bliver 65-70 minutter, men det er i min optik også fint nok, siger transportordføreren.

Den kontrakt, der udbydes nu, vil forpligte DSB til at købe cirka 90 tog, der kører 200 kilometer i timen og yderligere give en option på op til i alt cirka 200 tog.

Det vil derfor være muligt at vælge for eksempel 150 tog, der kører 200 kilometer i timen, og cirka 50 højhastighedstog, som der er brug for til at køre timemodellen med højhastighedstog.

Men det afviser DF.

- Ifølge DSB skulle man have én type materiel. Skal man også købe højhastighedstog, tror jeg, det vil blive voldsomt dyrt, siger Kim Christiansen.

Han opfordrer derfor partierne bag togfonden til at mødes nu i stedet for at vente til 2019, som planen oprindeligt var.