Når frosten sætter ind, så bliver der ikke drysset salt på Nørre Allé, hvor mange skolebørn til Ullerupbæk Skolen passerer. Det kostede Jimmy Rasmussens 13-årige søn et kompliceret benbrud.

Fredericia: Både Ullerupdalvej og Vestre Ringvej bliver saltet grundigt, hvis der er antydning af glatte veje. Men Nørre Alle, som forbinder de to store veje, ligger i anden kategori på salt-skalaen. Nørre Alle er et stykke såkaldt klasse 3-vej, som først saltes eller ryddes inden for normal arbejdstid, når de vigtigere strækninger er ordnet.

Det kom Jimmy Rasmussens søn til at føle på sin krop, da han en tidlig morgen i december fløj gennem luften på vej til skole på Nørre Alle. Han fik et kompliceret lårbensbrud. Der var ikke saltet på Nørre Alle, og det var helt efter foreskrifterne i kommunens glatførebekæmpelse.

Klasse 3-vej Omfatter trafikveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, eksempelvis øvrige fordelingsveje i industri- og boligområder, samt øvrige p-pladser o.l.Tilstræbes holdt farbare i det omfang, indsats er afsluttet på klasse 1 og 2. Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres dog kun på hverdage inden for normal arbejdstid.

- Jeg forstår det ikke. Hvorfor er det stykke vej taget ud, når det er der, skolebørnene skal cykle for at komme ned til skolen. Uanset om de kommer den ene eller anden vej fra, siger Jimmy Rasmussen.

Han har fået afvist, at det er kommunens ansvarsforsikring, som skal klare eventuelle erstatninger på cykel eller tøj. Det er Jimmy Rasmussens forsikring.

- De siger, at de har fulgt de regler, der sat op, og så kan de ikke drages til ansvar, siger Jimmy Rasmussen.

“ Hvorfor salter man ikke det lille stykke på Nørre Allé, hvor der kører skolebørn. Jimmy Rasmussen

Hans søn måtte opereres på Odense Universitetshospital for det vanskellige brud og måtte ikke støtte på benet i seks uger.

- Vi fik bevilget kørsel til ham til skole, så det var fint nok. Men jeg mener, at kommunen burde påtage sig ansvaret eller i det mindste fremover sørge for også at salte det stykke af vejen, hvor børnene cykler, siger Jimmy Rasmussen.