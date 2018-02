Til sagen

Det kræver coolness og ikke en mund fuld af fråde at gøre Odense attraktiv for medarbejderne fra såvel Socialstyrelsen som Miljøstyrelsen, mener borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Halvdelen af Socialstyrelsens 177 flyttede arbejdspladser er besat af oprindelige medarbejdere, der pendler til Odense. Tre har flyttet deres privatadresse til byen. Hvad tænker du om de tal?

- Det lyder umiddelbart godt. Det er en god nyhed, at de sagtens kan rekruttere, at de har fået nogle af deres medarbejdere med, og at der ikke har været et produktivitetstab.

Men får Odense nok ud af sådan en flytning, når halvdelen pendler til byen?

- Halvdelen af stillingerne er blevet besat - må man gå ud fra - primært med folk fra Fyn. Og det viser også, at Odense er en attraktiv by, folk er klar til at pendle til fra København.

Hvad får Odense ud af det?

- Det er klart, at alle borgmestre drømmer om at få flere skatteborgere til kommunen, og vi vil komme op på allerøverste hylde, hvis flere flyttede familien med til byen. Men vi må tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg har en stor forståelse for, at det er en hel familie, der skal hænge sammen, når ens arbejdsplads bliver flyttet. Der skal vi have noget tålmodighed. Det gode er i den forbindelse, at der er ledige stillinger til deres ægtefæller og brug for arbejdskraft inden for eksempelvis robotindustrien, it og sundhedssektoren.

Er det i virkeligheden en ulempe for Odense i forbindelse med flytningen af de statslige arbejdspladser, at byen ligger i pendlerafstand til København?

- Det er en kæmpe fordel for os, at vi er så tæt på hovedstaden. Det giver flere muligheder for folk i Odense. Og så er der højt specialiseret arbejdskraft i København, og jo mere man der ser Odense som en jobmulighed, jo bedre.

Men det giver ikke de ønskede skatteindtægter?

- Første skridt er, at folk pendler hertil, og det giver dem en mulighed for at se byen an. Og så tror jeg, nærheden til Odense har betydning for, at man tør flytte så stor en institution som Miljøstyrelsen hertil.

Hvad kan kommunen gøre for at få flere af Miljøstyrelsens medarbejdere til også privat at flytte til Odense - gerne med familien?

- Vi skal ikke stå med frådende mundvige, men drage omsorg for, at de kommer så godt hertil som muligt. Vi skal behandle dem ordentligt og vise forståelse for deres situation. Selvfølgelig skal vi være oppe på tæerne og vise, hvad vi kan i Odense og på Fyn. At vi har varierede bosætningsmuligheder til en fornuftig pris, at der er jobmuligheder og alle de andre gode ting. Men vi skal ikke være for aggressive og præsentere glitrede kataloger. Jeg er sikker på, det kommer med tiden. Vi må have lidt coolness.