Det lykkedes torsdag eftermiddag fire personer at flygte fra retspsykiatrien i Middelfart ved at hoppe over hegnet under en gårdtur. Det oplyser Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.

Politiet havde dog held til at pågribe tre af de undvegne få minutter efter flugten, der fandt sted klokken 15.07. En af dem, en 25-årig kvinde, truede en af betjentene med at ville slå med en sten, men det blev ved truslen, som hun sigtes for.

Den fjerde person, som slap af sted, er en mand på 29 år. Han er kendt af politiet for tyveri og vurderes ikke til at være til fare for andre.

- Der er ikke noget i hans fortid, der indikerer, at han skulle være farlig, siger vagtchefen.

Den 29-årige er formentlig søgt mod Vejle, hvor han kommer fra, og politiet har en god idé om, hvor det vil kunne finde ham.