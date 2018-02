Svendborg: Lyskunst, det er hvad du kan opleve på Galleri DGV fra den 3. februar.

Der er tale om soloudstillingen The Spirit of Light, som er en retroperspektiv præsentation af lyskunstneren Viera Collaros omfattende, kunstneriske virke, unuanceret udfoldet gennem lysværker samt hendes omfattende malerpraksis.

Udstillingen sætter fokus på værker fra perioden 1995-2017. Der vil dog også være et nyt værk, The Healing, der er skabt på plænen foran galleriet. Værket handler om naturen, som er i fare, og om vores planet som lider under den dårlige behandling, vi som mennesker udsætter den for med giftstoffer og farligt affald.

Udstillingsperiode: 3. februar - 31. marts. (awni)