- Jeg ser frem til at kunne få lov til at være med til at løfte skolernes og hele professionens renommé. At få skoler med god trivsel og medarbejdere, der er glade for at være omkring børnene, og ledere, der lykkes i deres job. Det glæder jeg mig til at komme ind og sætte mit præg på, tilføjer Nanna Lohman.

Nanna Lohman Nanna Lohman, 41 år og fra Odense, bliver den 1. marts ny skolechef i Svendborg Kommune.Nanna Lohman er uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium i 2001. Hun har siden arbejdet på en række skoler i Odense, som lærer og leder, og videreuddannet sig med diplom- og masteruddannelse indenfor ledelse. Hun er formand for foreningen Haver til Maver i Odense og har fortid som divisionsspiller for håndboldholdet Stjernen i Odense. Hun er gift med Allan Nielsen, der arbejder som afdelingsleder på Syddansk Erhvervsskole. Parret har tre børn på 20, 15 og 11 år.

Helle Hansens stol får dog ikke lov til at stå tom, og der er allerede fundet en afløser for den afgående skolechef. Kommunen har således ansat 41-årige Nanna Lohman fra Odense som ny chef for området.

Den nye skolechef har et udmærket kendskab til det sydfynske skoleområde.

- Jeg kender godt strukturen i Svendborg, der har været under ændring de senere år, og synes, det er spændende med en ungeskole og distriktskoler. Det er en tankegang, som vi også kiggede lidt på, om vi kunne gøre i Odense, men som blev valgt fra. Desuden har jeg fulgt med i idrætsprojektet og madprojektet Loma. Ting, man er kendt for i Svendborg, og som er med til at give Svendborg et godt ry, fortæller hun.

- Så jeg ved, at det er kommune med høje ambitioner på alles vegne, og det tiltaler mig at blive en del af, lyder det fra Nanna Lohman, der medgiver, at det naturligvis ikke er alt, hun har kendskab til.

- Opbygningen kender jeg, men skolerne kender jeg ikke så godt. Og jeg skal ned og lære en masse, lytte rigtig meget og høre, hvad der er gang i. Og forhåbentligt kan jeg så komme med noget nyt og frisk og være med til at stille nogle spørgsmål, som rykker Svendborg endnu mere i den rigtige retning.

Nanna Lohman fortæller, at hun med årene har spidset sine kompetencer til, så de matcher dem, en skolechef skal besidde.

- Jeg har bevæget mig lidt derhenad over de sidste år. Det har jeg gjort gennem uddannelse, ligesom jeg har haft en ekstra skole under mig tidligere, som gav mig et stort ledelsesteam at tage mig af. Jeg har også været med inde over en masse ting i forvaltningen i Odense og siddet med i arbejdsgrupper og diverse ting, siger hun.

- Jeg kommer med en stor viden i, hvordan man realiserer en skolereform, der ikke er ny længere, og jeg kommer med god erfaring i at få medarbejdere til at lykkes med løse opgaven. Og så håber og tror jeg på, at jeg kan bidrage til, at der kommer en samstemmighed om, hvor man gerne vil hen med skolerne i Svendborg.