Håndbold: Når håndboldherrerne fra HC Odense løber på gulvet i Dalumhallen mod HK Give Fremad fredag aften, bliver det til en vaskeægte topkamp i 2. division pulje 2. Før kampen har fynboerne en kamp i hånden og et forspring på tre point ned til gæsterne på andenpladsen i kampen om puljens eneste direkte oprykning til 1. division. Og med kun syv kampe tilbage, medgiver sportschef i HC Odense, Sune Gren da også, at kampen er en af sæsonens absolut vigtigste. Men man får ham ikke til at sige, at oprykningen er hjemme med en sejr.

- Det vil være et skridt i den rigtige retning. Og en sejr i morgen gør jo, at det vil se bedre ud, fordi de er vores direkte konkurrent i toppen. Der er ikke matchbold, men det er selvfølgelig en mulighed for at serve første parti hjem, siger han.

Kun en gang i sæsonen er det blevet til nederlag for HC Odense, men det betyder ikke, at hjemmeholdet er klare favoritter, mener Sune Gren. Det ene nederlag kom nemlig mod netop HK Give Fremad i den omvendte kamp, da odenseanerne tabte med 27-21.

- Vi skal være ærlige og sige, at vi ikke spillede en god kamp i Give. Men der er ingen tvivl om, at det er to meget ligeværdige hold. Det, der kan spille ind er rutinen, og der må man sige, at der er mange ligakampe på deres holdkort. Men på hjemmebane skal vi samtidig tro på, at vi kan slå dem, siger Sune Gren om udeholdet, som han forventer kommer med fuld fight.

Han tror også på fuld opbakning til hjemmeholdet fra publikum og håber på 3-400 tilskuere til topkampen i Dalumhallen.

Kampen fløjtes i gang fredag den 2. februar klokken 19.