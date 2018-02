Indsigt

Velfærdsteknologi er så vigtig en del af den kommunale drift, at det ville være meget svært at undvære. Det fortæller rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Søren Windell (K).

Hvad betyder velfærdsteknologi for Odense Kommune?

- Velfærdsteknologi er en af løsningerne på den fremtidige udfordring, vi har med den demografiske udvikling. Det betyder større selvstændig for den enkelte borger. For ved at man selv kan gøre nogle ting og ikke har brug for andres hjælp, så er man mere fri til at bestemme over sit eget liv.

- Det kan være en lavpraktisk ting som at tage støttestrømper på om morgenen. Måske kan det gøre, at man ikke er afhængig af, at der kommer en medhjælper fra kommunen, men at man ved hjælp af et apparat kan klare det selv. Eller det kan være en seng, som kan dreje sig, så borgeren selv kan komme ud af den.

Hvad ville det betyde for driften på ældreområdet, hvis I måtte undvære velfærdsteknologi i dag?

- Det tør jeg næsten ikke at tænke på. Velfærdsteknologien er i dag utrolig vigtig. Dels, fordi den frigør nogle midler, medarbejderne kan bruge på andre ting. Dels, fordi man kan skabe produkter, der gør, at brugerne selv kan bestemme, hvornår de vil stå ud af deres seng.

Gør din afdeling noget for at udnytte det robot-momentum, der hersker i Odense, i forhold til velfærdsteknologien?

- Selvfølgelig. Odense skal gerne tilbage i førertrøjen på velfærdsteknologi-området, for der ligger så mange gevinster i det. For borgerne, og for at skabe en sammenhæng mellem kommunen, uddannelsesområdet og robotindustrien. Det kan også være med til at skabe højteknologiske arbejdspladser.

Men velfærd drejer sig jo om mennesker. Er der ikke en fare for at komme til at gøre det hele lidt for mekanisk?

- Det kommer an på, hvilke briller man ser på det med. Jeg synes, det giver mere frihed. Et andet eksempel er det, der hedder en Raizer. Det er et apparat, man kan tage under en person, som er faldet. Den betyder, at der kun skal én medarbejder ud til en ældre, der er faldet, og ikke to. Det frigør kræfter, men der er stadigvæk et menneske, som kan give den kontakt, der også er vigtig.