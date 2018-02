Torsdag markerede Syddansk Universitet, at seks års forskning og forsøg med velfærdsteknologiske løsninger er afsluttet. Et af resultaterne står på OUH i form af et elektronisk medicinskab.

Der blev fremvist ældrevenlige telefoner, interaktive fliser, rygsække med indbyggede drop, kommunikationssystemer for patienter og meget andet, da Syddansk Universitet torsdag lagde Campustorv til at markere, at projektet patient@home er slut. I den anledning fremlagde 25 virksomheder deres velfærdsteknologiske produkter. Blandt dem finske NewIcon, der har lavet et elektronisk medicinskab, som OUH har købt. Patient@home For seks år siden indgik en række virksomheder, SDU, OUH, DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet et samarbejde, der kom til at hedde



Det gik ud på at arbejde for at skabe velfærdsteknologiske løsninger, der havde som hovedmål at lette byrden for sygehusvæsnet og få flere patienter fra sygehus til hjem.



Projektet er siden blevet bevilget mere end 300 millioner kroner. Pengene kommer fra Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum, medfinansiering og indskud fra private partnere. Meningen med skabet er at automatisere og sikre fordelingen af medicin til patienterne, så de kan komme hurtigere fra sygehus til hjem. Skabet har potentiale til at blive koblet op med journalsystemet og endda sikre, at der kommer en automatisk genbestilling ved apoteket, når der mangler medicin. - Nøgleordet er sporbarhed. Alt, hvad der bliver lavet i skabet, er underlagt sensorteknologi. Man får hjælp til, hvordan man skal åbne det korrekt, og så får man hjælp til dispenseringen af medicinen. Alt bliver registreret, så der er en historik over, hvem der har været i skabet og hvorfor, forklarer Hanne Hansen-Nord, der er key account manager i virksomheden.

Foretrak Odense

NewIcon har kun et år på bagen, men er allerede etableret i lande som Finland, Rusland og Iran, mens virksomheden har distributører i en række andre lande. Og da firmaet skulle finde en base i et af de andre nordiske lande, stod Odense øverst på ønskelisten: - Da min chef og stifteren af virksomheden var rundt og kigge, så de på byer i Sverige, Norge og Danmark. De valgte Odense, fordi Invest in Odense, CoLab og forskellige andre klynger tog godt imod os og viste, at det her er et sted, hvor man satser på velfærdsteknologi, siger Hanne Hansen-Nord. Som led i patient@home lykkedes det NewIcon at få Sygehus Apotek Fyn, som er en del af OUH, til at teste medicinskabet. Da prøveperioden var slut, bestemte apoteket sig for at købe produktet, så nu er det fast inventar på OUH. Når det nye supersygehus åbner, skal der effektiviseres med otte procent mere. Her kan medicinskabet være en af måderne at gøre på det.

