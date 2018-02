Hos vore venner er det kun manden, der går op i sport. Til gengæld er konen meget fascineret af ordet "transfervindue" Hun kan ganske enkelt godt lide selve klangen af ordet. Onsdag aften fik hun at vide, at transfervinduet lukker ved midnat og hun stillede så det indlysende spørgsmål: "Hvem lukker egentlig transfervinduet....'?"

Himmel og hav har stået i bevægelse hele onsdagen med rygter, kendsgerninger og kvarte sandheder. Det mest interessante er, at turneringen i Danmark allerede starter den 11. februar, så klubberne har ti dage til at spille nye spillere ind, hvis de blev hentet i sidste øjeblik.

Og det vanvittige er, at transfervinduet står pivåbent i lande som Norge og Sverige og en del mellem- og østeeuropæiske lande og al postyret skyldes, at de store markeder lukkede onsdag i England, Spanien og Tyskland og så videre, som håndboldspilleren Mikkel Hansen ville have sagt. Og al vindueskiggeriet findes slet ikke, hvis kontrakterne bliver ophævet eller klubber går neden om og hjem, som det kan ske i Lyngby - og så videre.

Og i Danmark er begge de årlige transfervinduer midt i turneringens grundspil og ingen ved rigtigt hvorfor. Blot at alle danser efter de store markeders pibe, så alle kan få en del af transferkagen. Og mange er interesserede i at give turneringerne et kunstigt boost med vinduer, der kan lukkes brutalt op og i. Og der bliver handlet - bare fordi man kan.