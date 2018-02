Så var Sten Grytebust ankommet til træningslejren efter en flyvetur via Düsseldorf til Alicante og ankom til hotellet i Pinatar inden eftermiddagstræningen kl. 16. Ifølge Sport Fyns kilder forsøgte Brøndby sent i transfervinduet at hente Grytebust, fordi Crystal Palace i de døende transfersekunder ville have Frederik Rønnow. Foto: Leif Rasmussen