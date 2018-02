OB gik ned i pris for at hjælpe Edmundsson til tyrkisk klub, men et skifte til en anden dansk klub var ikke, hvad aftalen gik ud på.

FODBOLD: OB forstår ikke spilleragent Michael Bolvigs undren over, at hans klient Jóan Símun Edmundsson ikke fik lov til at skifte til en anden dansk klub på transfervinduets sidste dag, når han ikke fik lov at komme med på træningslejr. - Lige siden november har både OB og Jóan Símun Edmundsson arbejdet på, at han skulle til en større liga og en større klub, og der blev arbejdet på alle fronter på, at han skulle afsted i januar-vinduet, og Michael Bolvig har lige siden efteråret og indtil i forgårs sagt, at der var masser af interesserede klubber, siger Morten Wamsler, kommunikationsansvarlig i OB til Sport Fyn. - Så kommer der onsdag et bud fra en tyrkisk klub og der er sat pris på, og den kan vi ikke honorere. Af hensyn til Jóan og OB gik vi ned i pris, men mens Bolvigs samarbejdspartner Brian Steen Nielsen og Jóan er på vej til lufthavnen, så opdager de, at de ikke kan se, om beløbet i den personlige aftale er netto eller brutto, og så vender de om, fortæller Morten Wamsler. - Så er der danske klubber inde over senere og selv om det er samme pris, så er det jo en helt anden præmis, end der har været aftalt fra starten - at det skulle være til en bedre liga og en større klub, og det har vi hele tiden gerne villet hjælpe ham med, men det er så ikke lykkedes, siger Morten Wamsler. - Men da der ifølge Bolvig har været masser af muligheder, så tog vi højde for, at Edmundsson var væk i januar og har forstærket vores trup i forhold til, at han var væk, siger Morten Wamsler.