Gadejuristen var onsdag i Odense for at tale med borgere, der var utilfredse med den behandling, de får i misbrugscentret.

De forhold, Elvis Rasmussen beskrev i Fyens Stiftstidende onsdag, er ikke enestående. Det bekræfter Gadejuristen, der torsdag var på besøg i Odense sammen med repræsentanter fra Brugernes Akademi, en forening af og for stofbrugere. Det protesteer de over En underskriftsindsamling blandt brugerne af Behandlingscenter Odense gør blandt andet opmærksom på disse forhold:



- Jeg føler ikke, jeg bliver hørt og taget alvorlig.



- Jeg føler ikke, jeg er med til at tage beslutninger om mig i min behandling. Personalet ved altid, hvad der er bedst.



- Jeg får ikke den medicin, jeg har brug for.



- Hvis jeg ikke får den medicin, jeg har behov for, køber jeg den et andet sted.



- Jeg bliver sat i situationer, der gør det svært eller umuligt at have et familieliv ved siden af behandlingscentret. - De forhold, avisen beskriver, bekræftes af alle de fremmødte - et sted mellem 40 og 50, siger stifter og ejer af Gadejuristen, Nanna Gotfredsen. Men folk er bange for at stå frem med kritik, fordi de frygter sanktioner: - Folk føler afmagt. Når vi fortæller dem om deres rettigheder inden for socialret, sundhedsret og patientrettigheder, er reaktionen: "Sådan bliver det aldrig i Odense". De fortæller, at de for eksempel ikke kan få en samtale på tomandshånd med lægen om, hvad deres behandling går ud på - det foregår gennem og med andet personale. Det lyder, som om behandlingscentret aldrig har hørt om behandlingsplaner, som brugerne har et retskrav på. De må for eksempel gerne have et behandlingsmål, der hedder, at medicinen skal fylde mindst mulig i deres liv. Man må gerne - når man har funktionsniveau til det - få sin medicin på apoteket. Men når vi fortæller det, ser folk på os og siger: "Det kommer aldrig til at ske i Odense", siger Nanna Gotfredsen.

Ret skræmmende

Gadejuristen forstår heller ikke, hvorfor brugerne tvinges til at indtage flydende metadon, "som stort set alle hader" på grund af smag, konsistens og bivirkninger. - Vi fortæller, at man efter retningslinjerne kan få metadon i tabletform i stedet. "Men det kommer aldrig til at ske i Odense", siger de, "fordi så tror lægen, vi snyder og sælger stoffet." Sådan er det over en kam - her bliver man disciplineret og straffet på forhånd. Dét er at knuse mennesker - det er ikke opbyggeligt. Og det er ret skræmmende, må jeg sige. Nanna Gotfredsen havde travlt med at indsamle oplysninger under mødet, og de skal bruges til at lave en juridisk analyse af situationen. Skal man prøve at køre gennem klagesystemet eller eventuelt rettens vej - eller tage en dialog? Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Susanne Kvolsgaard, vil gerne i dialog med Gadejuristen, og det har Nanna Gotfredsen tænkt sig at tage imod: - Folk kan ikke vente og har brug for løsninger her og nu. Derfor går vi ind i en dialog - det er den hurtigste vej og ofte den bedste. Snakken bliver på baggrund af den juridiske analyse - og den bliver benhård ud fra, hvad vi har hørt. Men hvis Susanne Kvolsgaard vil tørre ansvaret af på lægerne og ikke vil være med til en anden tilgang, end den man har i dag, må vi gå den slagne vej og eventuelt også ende i retten. Men jeg håber ikke, det bliver nødvendigt, siger Gadejuristen.

Muligt at få et godt liv