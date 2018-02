- Hvorfor gør han det? Fordi han ikke bliver behandlet ordentligt, siger Henrik Rindom. Han kommer her, fordi han gerne vil afruses, men får en meget lille dosis. Han har så mange abstinenser, at han tænker: "Hvis jeg skal kæmpe mig igennem det her, så kan jeg måske klare mig med noget håndsprit, indtil jeg kan få noget mere". I stedet for skulle han have haft medicin i fornuftige doser hver halve time, indtil han sov. Det havde været den rigtige behandling.

Ordene kommer fra overlæge Henrik Rindom, der er en af Danmarks førende eksperter i alkohol- og stofmisbrug. Han arbejder på Hvidovre Hospital og i Stofrådgivningen i København, og han bryder sig ikke om den straffende kurs, Behandlingscenter Odense kører over for nogle af deres brugere, der for eksempel sættes ned i metadondosis ligesom Elvis Rasmussen, vi fortalte om i avisen onsdag:

Henrik Rindom mener, at en sammenligning med andre grupper kan illustrere hans pointe.

- Misbrugere skal møde op hver dag for at få deres medicin, fordi man er bange for snyd. Hvad så med de pensionister, der sælger deres medicin videre til narkomanerne? Hvorfor straffer man ikke dem og laver et langt mere restriktivt tilsyn? Hvor tit undersøger man, om de har en promille, når de skal have deres morfinpræparater? Skal de aflevere urinprøver, så man kan se, om de tager medicinen? Nej. De er jo pensionister, og det er synd for dem. Hvis de tjener lidt ekstra penge ved det, går det nok.

Han peger på, at man kan styre tingene på en helt anden måde, hvis man tager udgangspunkt i at respektere mennesker på trods af deres mulige skævheder.

- Så møder man en menneskelighed, som er fuldstændig fantastisk fra nogle af dem - og min erfaring er, at du også får at vide, hvis der er nogen, der laver noget fup. Vi bliver alle snydt, og selv om Odense kører hard liner-kursen, bliver de også snydt.

- Er der noget, der taler for hard liner-kursen? Et ofte hørt argument er, at misbrugerne sælger deres medicin, hvis man har en løsere tilgang - og at der har været mange dødsfald, hvor metadon har været indblandet.

- Hvis man vil gå ind i den problematik, skal man se på tingene helt anderledes. Du skal have tæt kontakt til miljøet og forstå, hvad det er for nogle skæbner, du har med at gøre: Hvilken type pushere er der, og hvad sælger de? Du skal være opmærksom på dem, der går rundt med bylder og har et dårligt helbred. Der er mange andre parametre at arbejde med - også undervisningsvideoer, hvor du fortæller brugerne, hvad de især skal passe på, siger Henrik Rindom.