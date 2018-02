Nr. Søby/Espe/Faaborg: Der burde ikke være meget at komme efter for en indbrudstyv, når et hus er ubeboet, men ikke desto mindre var der forleden indbrud i et udstillinghus på Kirkeløkken i Nr. Søby. Tyven skaffede sig adgang ved at bryde et vindue op, og udbyttet blev to skruemaskiner og en rundsav. Indbruddet skete mellem tirsdag klokken 16 og onsdag klokken 7.

Onsdag var der også indbrud på Tingskovvej i Espe. Her knuser tyven en rude i et såkaldt dannebrosvindue, gennemroder skabe og skuffer og slipper væk med smykker af endnu ukendt værdi. Indbruddet er sket mellem klokken 7 og 13.50.

Sent på eftermiddagen, også onsdag, blev en 49-årig mand, der kom kørende ad Hellig Kors Vænget i Faaborg, stoppet af en patruljevogn ved en rutinemæssig kontrol. Det viste sig, at manden havde drukket mere end det tilladte, så han blev sigtet for spirituskørsel.