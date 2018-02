Til sommer skal borgmester Muhs og andre politikere bringes i sikkerhed i forbindelse med den største militære øvelse på Østfyn i mange år. Både jagerfly og helikoptere indgår.

Østfyn: Til sommer er det slut med freden på Østfyn. I begyndelsen af juni udbryder krigen, men heldigvis kun på papiret. Det sker for at give de lokale hjemmeværnskompagnier mulighed for at øve de færdigheder, der er brug for, hvis det engang skulle blive alvor. Det oplyser premierløjtnant Henrik Wiberg Andersen, der leder øvelsen. - Vi øver os på en stor ting en gang om året, og denne gang er turen kommet til Østfyn, hvor kompagnierne skal afprøves, siger han. Tre hjemmeværnskompagnier fra Nyborg, Ørbæk og Kerteminde deltager i øvelsen, der finder sted 31. maj-3. juni. Krigen begynder torsdag aften på hjemmeværnets skole på Slipshavn, hvor officerer og befalingsmænd mødes, og fredag rykker soldaterne ud under ledelse af kaptajn Tommy Bargisen, der fører 100 mand og 35 køretøjer. En del af øvelsen bliver at beskytte lokale notabiliteter som borgmesteren, og fra Torvet i Nyborg skal tropperne sikre, hvem der har adgang til kommunen. - Efterfølgende vil tre-fire lokale politikere fra Nyborg Kommune inklusive borgmester Kenneth Muhs indgå i en VIP/eskorte-evakuering fra stedet i et par pansrede mandskabsvogne (PMV'er), da den stedlige militære chef vurderer ikke at kunne garantere politikernes sikkerhed, siger Henrik Wiberg Andersen.

Falck er med

Der er tale om den største militærøvelse på Østfyn i mange år, og der indgår både F16-fly fra Flyvestation Skrydstrup, Seehawk-helikoptere fra Helikopter Wing Karup i øvelsen, foruden brandsprøjter fra Falck i Nyborg og mange forskellige militære køretøjer. Mellem 100 og 200 soldater deltager, og hjemmeværnsfolkene skal ud over at beskytte borgmesteren også angribes med vejsidebomber samt beskydes - dog med løst krudt. Angrebene kommer blandt andet til at foregå på Romsøvej i Nyborg, og soldaterne skal også trænes i at yde førstehjælp til både sårede soldater og civile. - Her indgår også Falck i Nyborg i opgaveløsningen, lyder det fra øvelseslederen. Efter at have kæmpet i Nyborg by rykker - eller forskyder, som det hedder på militærsk - soldaterne til et sikkert sted uden for Nyborg By og derpå til Aunslev Skole, hvortil civile skal evakueres og beskyttes af hjemmeværnet. I løbet af lørdag og søndag breder krigen sig til Romsø ud for Kerteminde samt det øvrige Østfyn.

