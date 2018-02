En ny butik med hjælpemidler til ældre er åbnet i Odense. For Lars Bjørnstrøm, der er delvist lam, betyder det, at han selv kan vælge de hjælpemidler, der gør hans hverdag lettere.

Torsdag formiddag har Lars Bjørnstrøm fra Odense med lidt anstrengelse og en hjælpende hånd fra sin hustru, Ida Bjørnstrøm, skiftet kørestolen ud med en sort, motordreven læderstol. Sammen er de taget til åbningsfest hos Seniorland, Odenses nye butik, der sælger hjælpemidler, som kan lette dagligdagen for ældre.

- Hvis du trykker her, så kan den lægge dig ned, og her hjælper den dig med at komme op at stå, siger en sælger og peger på en lille, trådløs fjernbetjening.

Seniorland Seniorland er en del af den danske virksomhed Zealand Care, som siden 1995 har beskæftiget sig med hjælpemidler til ældre.Virksomheden har hovedsæde i Holbæk på Sjælland.



Seniorland rummer over 1000 forskellige hjælpemidler - lige fra støttestrømper og gangstokke til specielle brødknive med vinklet skaft og robot-plæneklippere.



Butikken har adresse på Billedskærervej i Odense M, og udover et butiksareal på 200 kvadratmeter råder den også over et kæmpe lager på 1000 kvadratmeter.

Som tidligere racerkører er Lars Bjørnstrøm ikke uvant i motorverdenen, og han har hurtigt styr på både op og ned, selvom stolens motor ikke kan måle sig med de hestekræfter, han tidligere har lagt sig ud med. Som den bilentusiast, han er, plejede han i sin fritid at køre ræs og samle penge ind til kræftramte børn. Men i oktober 2016 blev han ramt af en hjerneblødning, som har lammet højre side af hans krop og forhindrer ham i igen at sidde bag et rat.

- Det var jo en katastrofe, fortæller han om følelsen af at vågne op og ikke længere være herre over egen krop.