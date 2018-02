KOØJET

Med et mellem-stop på bl. a. Bornholm sejlede medarbejdere fra Baltic Workboats i Nasva, Estland en helt ny lodsbåds-type til Svendborg. Båden gjorde fast ved Det Gule Pakhus ud for Danpilots hovedkvarter. Inden det nye lodsfartøj kunne overdrages til Danpilot, var de tre medarbejdere fra det estiske værft igang med vaskevand og pudseklude om bord:

- Vi har været tre døgn undervejs, fortalte en af værftsfolkene til Koøjet.

Lodsfartøjet Danpilot Charlie af Svendborg er den første af sin type leveret til det statsdrevne danske lodseri.

For et års tid siden modtog Danpilot den første båd af en type, der er fem meter længere end det nye fartøj. Den store model fik navnet Danpilot Alfa og er senere efterfulgt af et søsterskib, Danpilot Bravo. Disse to tyve meter lange lodsfartøjer er også bygget i Estland og er stationeret ved lodserierne i Gedser og Skagen.

Teknisk chef ved Danpilot Anders L. Thomsen, Svendborg oplyser, at Danpilot har bestilt i alt 11 fartøjer af den nye type. Dertil kommer option på yderligere fire.

De næste fartøjer af 15 meter-typen leveres i løbet af foråret og får - næppe overraskende - navnene Danpilot Delta og Danpilot Echo, og her er det lodsstationen i Bagenkop, der bliver tilgodeset.

Nybygningen Danpilot Charlie skal i første omgang bruges til træning af besætninger og skal senere lejlighedsvis tages ud af den daglige drift for at uddanne lodseriets bådførere i den nye fartøjstype. Lige nu er nybygningen stationeret i Nyborg. Båden får senere fast base i Røsnæs ved Kalundborg.

- Nybygningerne skal ses som en løbende fornyelse af vores flåde. Når vi modtager nye fartøjer, fører det i nogle tilfælde til rokering og salg af ældre fartøjer, forklarer Anders L. Thomsen.

De nye lodsbåde er bygget af aluminium og udstyret med to 500 hk Volvo-diesel.

Danpilot råder over omkring 30 lodsfartøjer med udgangspunkter fra 22 lodsstationer landet over.